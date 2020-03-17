Как эффективно управлять персоналом: тренды 2020

«Наша голова работает так, что нам удобнее формировать коллектив из людей, похожих на нас," — пишет Елена Витчак, профессор Московской школы управления «Сколково».

Коллективом из похожих на себя управлять легче, но результат хуже. Команду нужно собирать для решения конкретной задачи. В ней должны быть эксперты-профессионалы, которые эту задачу решат. И люди, которым не трудно сходить для всех за кофе или заказать пиццу.

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Такой коллектив требует особой заботы, ибо у «разнообразного» коллектива и убеждения, и тип личности, и ценности разные. Но это точно лучше, чем 10 «одинаковых с лица», которые всегда спросят: «Что, старый хозяин надо?». И главное, если ты руководитель — за тобой должны быть люди, которые умеют делать то, чего ты делать не умеешь!

Елена Витчак, эксперт по построению карьерной траектории, мотивации и управлению людьми, директор академических программ «Сколково» уверена, что правильные люди в правильной среде занимаются самообразованием, верят в компанию и преданны компании. Однако, чтобы эффективно работать с молодыми сотрудниками, рождёнными после 1996 года, нужно точно понимать, чего они хотят! Вот небольшой список цифр и фактов, которые приводит Елена Витчак:

Цифровой мир Z — это первое поколение, где любой объект имеет цифровой эквивалент. Виртуальный и обычный мир для них едины. 91% представителей Z сказали, что уровень технической сложности компании прямо влияет на желание работать там.

Высокая степень персонализации Поколение создает собственный имидж. Их интересует только то, что можно персонифицировать. 57% готовы сами составить перечень своих инструкций.

Практичность Терроризм стал частью их жизни, и экономическая рецессия сформировала такое представление. Для того, чтобы выжить и преуспеть, необходимо четко понимать, каких усилий это потребует.

Сделай сам — главный принцип Воспитанные на роликах из интернета они отстаивают свою независимость. 71% утверждают, что «если что-то хочешь сделать хорошо, сделай это сам». И им не нужны тимбилдинги.

Мотивированность Мы думаем, что они ничего не хотят. А это самое высококонкурентное поколение. Компаниям придется убеждать их, что они могут предоставить возможность для реализации конкуренции.

Подробнее о том, как мотивировать сотрудников, какие инструменты использовать, как удержать таланты и сделать корпоративную культуру конкурентным преимуществом расскажет Елена Витчак на своём семинаре 9 апреля, в Барнауле. Тема: «Люди. Команды. Структуры. Управление в период трансформации и внедрения изменений».

Подробнее о семинаре здесь.

Регистрация на семинар здесь.

Этот тренинг основан на многолетнем опыте Елены Витчак. Ее управленческий стаж — более 18 лет, а преподавательский — более семи.

До недавних пор она была членом правления, вице-президентом — руководителем департамента по управлению персоналом АФК «Система». Сложность АФК «Системы» в том, что в корпорацию входят компании из абсолютно разных отраслей. Работая в АФК, Елене удалось многое сделать для трансформации корпорации в международный инвестиционный холдинг и вывести функции управления персоналом на качественно новый, стратегический уровень.

Кроме того , Елена Витчак: сертифицированный Executive-coach ( ICF);

ICF); сертифицированный тренер Process Communication Model;

эксперт в области операционного менеджмента ( малый и средний бизнес , а также крупные структуры , Москва , регионы);

малый и средний бизнес а также крупные структуры Москва регионы); эксперт по построению карьерной траектории , мотивации и управлению людьми;

мотивации и управлению людьми; бизнес-консультант в области репутационных рисков и управления людьми , директор академических программ «Сколково»;

директор академических программ «Сколково»; обладатель профессиональных премий , среди которых «Хрустальная Пирамида — 2015» в области HR , премия ИД «КоммерсантЪ» «Топ-1000»;

среди которых «Хрустальная Пирамида — 2015» в области HR премия ИД «КоммерсантЪ» «Топ-1000»; в 2019 году Елена реализовала программу «HR как партнер для бизнеса» в качестве академического директора.

Статья написана по материалам сайтов experum.ru и gosrf.ru, Инстаграм @hr_expert. (16+)