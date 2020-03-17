Как эффективно управлять персоналом: тренды 2020

Коллективом из похожих на себя управлять легче, но результат хуже. Команду нужно собирать для решения конкретной задачи. В ней должны быть эксперты-профессионалы, которые эту задачу решат. И люди, которым не трудно сходить для всех за кофе или заказать пиццу.
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Такой коллектив требует особой заботы, ибо у «разнообразного» коллектива и убеждения, и тип личности, и ценности разные. Но это точно лучше, чем 10 «одинаковых с лица», которые всегда спросят: «Что, старый хозяин надо?». И главное, если ты руководитель — за тобой должны быть люди, которые умеют делать то, чего ты делать не умеешь!
Елена Витчак, эксперт по построению карьерной траектории, мотивации и управлению людьми, директор академических программ «Сколково» уверена, что правильные люди в правильной среде занимаются самообразованием, верят в компанию и преданны компании. Однако, чтобы эффективно работать с молодыми сотрудниками, рождёнными после 1996 года, нужно точно понимать, чего они хотят! Вот небольшой список цифр и фактов, которые приводит Елена Витчак:
Z — это первое поколение, где любой объект имеет цифровой эквивалент. Виртуальный и обычный мир для них едины. 91% представителей Z сказали, что уровень технической сложности компании прямо влияет на желание работать там.
Поколение создает собственный имидж. Их интересует только то, что можно персонифицировать. 57% готовы сами составить перечень своих инструкций.
Терроризм стал частью их жизни, и экономическая рецессия сформировала такое представление. Для того, чтобы выжить и преуспеть, необходимо четко понимать, каких усилий это потребует.
Воспитанные на роликах из интернета они отстаивают свою независимость. 71% утверждают, что «если что-то хочешь сделать хорошо, сделай это сам». И им не нужны тимбилдинги.
Мы думаем, что они ничего не хотят. А это самое высококонкурентное поколение. Компаниям придется убеждать их, что они могут предоставить возможность для реализации конкуренции.
Подробнее о том, как мотивировать сотрудников, какие инструменты использовать, как удержать таланты и сделать корпоративную культуру конкурентным преимуществом расскажет Елена Витчак на своём семинаре 9 апреля, в Барнауле. Тема: «Люди. Команды. Структуры. Управление в период трансформации и внедрения изменений».
Подробнее о семинаре здесь.
Регистрация на семинар здесь.
Этот тренинг основан на многолетнем опыте Елены Витчак. Ее управленческий стаж — более 18 лет, а преподавательский — более семи.
До недавних пор она была членом правления, вице-президентом — руководителем департамента по управлению персоналом АФК «Система». Сложность АФК «Системы» в том, что в корпорацию входят компании из абсолютно разных отраслей. Работая в АФК, Елене удалось многое сделать для трансформации корпорации в международный инвестиционный холдинг и вывести функции управления персоналом на качественно новый, стратегический уровень.
- сертифицированный Executive-coach (ICF);
- сертифицированный тренер Process Communication Model;
- эксперт в области операционного менеджмента (малый и средний бизнес, а также крупные структуры, Москва, регионы);
- эксперт по построению карьерной траектории, мотивации и управлению людьми;
- бизнес-консультант в области репутационных рисков и управления людьми, директор академических программ «Сколково»;
- обладатель профессиональных премий, среди которых «Хрустальная Пирамида — 2015» в области HR, премия ИД «КоммерсантЪ» «Топ-1000»;
- в 2019 году Елена реализовала программу «HR как партнер для бизнеса» в качестве академического директора.
Статья написана по материалам сайтов experum.ru и gosrf.ru, Инстаграм @hr_expert. (16+)