Как Шишковка конкурирует с торговыми центрами и кинотеатрами за внимание барнаульцев

Не скучаем по очередям

— Татьяна Ивановна, еще 10 лет назад в библиотеку приходило огромное число людей, за книгами выстраивались очереди. Очевидно, что сейчас читателей стало меньше. Кто и зачем посещает библиотеку в цифровую эпоху?

— У большинства современных читателей цели те же, что были у их предшественников. Сегодня 57% наших посетителей — это молодежь: студенты и школьники старших классов, а также начинающие профессионалы.

Сейчас библиотека находится на этапе трансформации: ее возможности расширяются, изменяются модели работы. Библиотека — это место, куда можно прийти за живым человеческим общением на темы, связанные с литературой, кино, музыкой. Такой интеллектуальный досуг.

— Но все-таки насколько снизилось количество посетителей за последние 10 лет?

— Были времена, когда к нам приходило более 1 тыс. читателей в день. И я не скажу, что это хорошо. Мы ведь не вспоминаем с удовольствием очереди в советские магазины, правда? В библиотеке ситуация не слишком отличалась — тот же самый дефицит, только не продуктов, а книг и информации. Некоторые книги в единственном экземпляре были только в краевой библиотеке.

Люди приезжали к восьми утра, стояли в очереди сначала в гардероб, потом в читальный зал. Выдавалось не больше трех книг в одни руки. В спину тебе дышали твои сокурсники, которым тоже нужна эта литература. Ситуация, мягко говоря, неприятная.

Сегодня есть возможность получать информацию разными способами. Библиотека — лишь одна из площадок. И теперь мы можем предоставлять свои услуги в более комфортных условиях.

Читать далее Ежегодно в библиотеку приходит 70 тыс. читателей. А в целом у нас 370 тыс. пользователей. Ведь наше учреждение — это не только физическое место, мы представлены и в интернете. Сотни тысяч человек получают услуги на нашем сайте. Это жители не только Алтайского края. Краевая библиотека — это книжная палата региона. У нас собран, хранится и дополняется самый полный в мире массив печатной продукции, изданной на территории Алтайского края и о нем. Мы — единственный держатель краеведческой информации в мире. Как, впрочем, и любая другая региональная библиотека. В нашей интернет-библиотеке представлено почти 20 тыс. источников — полные тексты крае­ведческих, редких книг, которых нет больше нигде. Также там есть электронный каталог, в котором можно заранее узнать, имеется ли в фонде та или иная книга. Работает виртуальная справочная служба: вы можете отправить запрос на сайт или по электронной почте, и наши сотрудники вам ответят. Одно из ведущих направлений нашей деятельности — оцифровка литературы. На него выделяются и краевые, и федеральные средства.

73 читателя посетили первую городскую общественную библиотеку, ставшую предшественницей Шишковки, в первый год ее существования (1888).

Надежный источник

— Раньше люди приходили в Шишковку за научной и учебной литературой. Сейчас большая ее часть есть в интернете. И работать с электронными текстами намного удобнее. Не потерял ли актуальность бумажный носитель для таких источников?

— В открытом доступе есть книги, которые можно назвать классическими. Это относится и к научной, и к художественной литературе. Однако то, что касается современной науки, так просто не найти, — новейшие диссертации, авторефераты, монографии.

Есть специализированные ресурсы, которые создают, например, научные институты. Зачастую доступ к источникам там платный. То, что доступно для всех, в основном сомнительного качества. Допустим, в текстах по математике или физике могут быть неадекватно отображены формулы из-за неграмотной оцифровки. К такой информации нужно относиться со скепсисом, понимать, что она может быть недостоверной.

Наша библиотека дает возможность пользоваться ресурсами партнеров — то есть получать доступ к надежным первоисточникам. У нас есть подписка на большое количество баз данных научной, учебной литературы и периодических изданий. Причем некоторыми из этих ресурсов можно пользоваться удаленно, не обязательно в библиотеке.

— Поток читателей значительно уменьшился. Но при этом у Шишковки осталось огромное здание. Используется ли оно в полной мере сегодня? Есть ли планы по его реорганизации?

— Я могу вас успокоить: мы не тратим налоги граждан впустую. В этом здании библиотека находится 47 лет. Его проектная мощность при строительстве — 1 млн единиц хранения, а в нашем фонде сейчас почти 1,5 млн единиц. Книги размещены не только в хранилище, но и в читальных залах, там тоже занято много места. Библиотека никогда не бывает пустой, разве что в санитарный день. Мероприятия проходят постоянно. У нас работает около десятка клубов. Мне кажется, именно теперь библио­тека приобретает новое дыхание.

— То есть были времена хуже?

— Да. В 2000-х годах посетителей было значительно меньше, с начала 2010-х их число стабилизировалось, а сейчас начался постепенный рост. Библиотеке было нужно время, чтобы перестроиться. Нам потребовалась пара лет на понимание того, как состыковать наши возможности и желания читателей. И мне кажется, у нас начало получаться.

Бесплатные клубы по интересам в Шишковке

Клуб любителей кино Работает с 2004 года. Ориентирован на интеллектуального зрителя. В программе — шедевры отечественного и зарубежного кинематографа. Встречи проводятся дважды в месяц. Ведущая — преподаватель Алтайского краевого колледжа культуры и искусств Людмила Хромова. Средняя аудитория одной встречи: 60 человек Клуб любителей фотографии Работает с 2005 года. Создан для общения любителей и профессионалов в области фотосъемки. В числе постоянных участников — известные мастера Михаил Хаустов, Олег Укладов, Альфред Позняков, Павел Безруков и другие. Встречи проводятся каждую вторую среду месяца. Средняя аудитория одной встречи: 25 человек. Лингвоклуб Работает с 2010 года. В программе — встречи с носителями английского, немецкого и французского языков, презентации книг, просмотр фильмов на иностранных языках, языковые семинары, интеллектуальные игры, тематические праздники. Встречи проводятся еженедельно по четвергам. Средняя аудитория одной встречи: 50 человек. Клуб "Беловодье" Работает с 2006 года, на базе библиотеки — с 2012 года. Создан как площадка для общения любителей литературы и авторской песни. Встречи проходят каждый второй и четвертый вторник месяца. Средняя аудитория одной встречи: 50 человек. Клуб виноградарей "Альфа" Работает с 2013 года, на базе библиотеки — с 2014 года. Вне летнего сезона встречи проводятся дважды в месяц. Участники делятся секретами и находками, проводят дегустации и мастер-классы. Средняя аудитория одной встречи: 70 человек. Клуб "Азбука компьютера" Работает с 2014 года, создан для обучения навыкам работы с компьютером и интернетом людей пенсионного возраста. Посещение занятий — по предварительной записи: в классе для встреч клуба ограниченное число мест (девять). Средняя аудитория одной встречи: 9 человек. Клуб любителей истории "Связь времен" Работает с 2016 года, создан для общения всех, кто интересуется историей. Ведущие — преподаватели региональных вузов. Основные темы — самые спорные моменты регио­нальной, российской и мировой истории. Встречи проходят два раза в квартал. Средняя аудитория одной встречи: 40 человек.

Также в Шишковке работают несколько тематических лекториев, любительский "Литературный театр" и студия прозы.

Приходят пообщаться

— У вас проходит более 400 мероприятий. Становятся ли их участники постоянными читателями, посетителями библиотеки?

— Нельзя сказать, что мы ставим перед собой такую цель. Но тем не менее да, это случается. Например, школьники, которые приходят на краеведческие лектории, потом начинают интересоваться другими активностями, возможностями библиотеки и, конечно, книгами. Получают читательский билет, пользуются абонементом.

Одно из наших самых массовых мероприятий — это "Библионочь". Оно как раз и создано для того, чтобы широкому кругу людей показать возможности библиотеки, привлечь их. Как правило, когда горожане приходят и видят что-то для себя интересное, они потом возвращаются.

Как я уже говорила, людей притягивает в библио­теку возможность пообщаться. Некоторым мало посмотреть кино или послушать музыку. Они хотят обсудить увиденное с теми, кому это тоже интересно. Интернет, соцсети как площадка для таких коммуникаций подходят не всем. Некоторым также важна атмосфера. Например, мы проводили квартирник ко дню рождения Владимира Высоцкого, слушали его песни на виниловых пластинках.

Винтаж и ретро в моде. И мы стараемся встраиваться в эти тенденции. Тем более что возможностей для этого у нас много. Тех же пластинок в нашем фонде — более 16 тыс. штук, у нас одно из самых больших собраний в Сибири.

— Библиотека сегодня — лишь один из вариантов досуга. У современных людей не так много свободного времени. Конкуренцию вам составляют торговые, фитнес-центры, кинотеатры, другие заведения.

— Да, конкуренция есть. И это нормально. Иначе нам не нужно было бы мыслить творчески, придумывать что-то интересное. Но я считаю, что мы не проигрываем. Читать сейчас модно так же, как и быть здоровым. Многие люди любят читать. В этом не стыдно признаваться, тебя из-за этого никто не посчитает занудой.

— Как вы представляете себе библиотеку будущего?

— Если говорить о библиотеке как о физическом месте, то она, конечно же, должна быть. Мы хотим, чтобы ее пространство стало более современным и уютным. Нам бы хотелось, чтобы дизайн интерьеров у нас стал более актуальным: и в зонах для проведения групповых занятий, и в местах для индивидуальной работы, чтения. Чтобы человеку было приятно, удобно посидеть с книгой, почитать и тут же выпить чашку кофе.

Что касается мультимедиа-возможностей, то они тоже должны развиваться. Мы хотим быть открытым источником достоверной информации для любого человека планеты. Библиотеки уже сейчас по сути две — реальная и виртуальная. Они сосуществуют, дополняют друг друга.

Специальный вопрос

— Сейчас много говорят о том, что нужно актуализировать школьную программу, что детям сложно читать классику. Что вы об этом думаете?

— Когда я в первый раз прочитала "Анну Каренину" Толстого, я училась в школе. Тогда эта книга казалась скучной. Перечитала я ее в 30 лет. Уже будучи взрослой я поняла, насколько это мощное произведение. Его невозможно осмыслить, когда у тебя нет хоть какого-то жизненного опыта, своей женской судьбы. Вопрос о пересмотре школьной программы сложный. Но я считаю, что изменять ее нужно, но очень аккуратно. Не думаю, что из нее надо убирать все произведения классиков. Чтение таких книг — это плюс ко всему опыт погружения в нормальный, красивый русский язык. Также можно включать в школьную программу современных авторов. Одним из них могла бы стать, например, Наринэ Абгарян.

Татьяна Егорова считает, что суть работы библиотекаря с появлением интернета не изменилась, поменялись только ее форматы. "Я не думаю, что нам приходится сталкиваться с какими-то вызовами цифровой эпохи. Это жизнь, она меняется, и мы меняемся вместе с ней", — говорит она.

О чем еще рассказала собеседница

О выборе книг — Выбирать художественные книги для чтения мне помогают эксперты — через интернет и сарафанное радио. Я просматриваю рецензии критиков (например, Галины Юзефович), изучаю списки победителей литературных премий, прислушиваюсь к мнению интересных людей, с которым общаюсь. Из того, что я читала недавно, — "Патриот" и "Жизнь удалась" Андрея Рубанова, "Убить пересмешника" Харпер Ли, "Карьера Ругонов" Эмиля Золя, "Обитель" Захара Прилепина. О бумаге и "цифре" — Я считаю, что бумажная книга не умрет, это исключено. Статистика говорит, что, например, в США рост продаж книг в цифровом формате остановился. Читать в "цифре" все-таки сложно. Бумага, на мой взгляд, наиболее удачный носитель информации. А вообще, не важно, на чем читать, — на планшете, бумаге или глиняных дощечках. Главное — читать. О возвращении абонемента — В конце 1990-х годов у библиотеки возникли некоторые сложности, и мы были вынуждены закрыть абонемент, так как литература приходила к нам в единственном экземпляре. Читатели не всегда ведут себя добросовестно, был серьезный процент невозврата книг. Сейчас те сложные времена прошли. Абонемент художественной литературы у нас снова работает, и в планах – расширить его возможности за счет открытия абонемента отраслевой литературы.

Досье

Татьяна Ивановна Егорова родилась 15 мая 1975 года в Алма-Атинской области КССР в семье военного. В 1990 году окончила среднюю школу № 1 Алейска и поступила в Алтайский государственный институт культуры на библиотечный факультет. Начала работать в краевой библиотеке в отделе технико-экономической литературы. Директор — с 2014 года. Замужем, воспитывает сына.