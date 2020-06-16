Как именно узаконят удаленку, рассказали в Госдуме

В Трудовом кодексе предполагается закрепить три вида ставшей популярной на фоне эпидемии коронавируса удаленной работы, сообщил один из авторов соответствующих поправок лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

По его словам, будут предусмотрены непосредственно удаленка, под которой подразумевается выполнение обязанностей вне места нахождения работодателя, а также временная дистанционная работа и комбинированная трудовая занятость.

«При этом гарантируется, что заработная плата при временной дистанционной работе выплачивается в полном размере при сохранении объёма работы, указанного в трудовом договоре», — цитирует Неверова ТАСС.

Временная удаленная занятость будет вводиться на основании трудового договора или дополнительного соглашения к нему.

Однако в случае обстоятельств непредвиденного характера — например ЧП природного или техногенного характера — предполагается упрощенный порядок на основании локального нормативного акта.

Работа. Женщина. Компьютер. СС0

При этом в законопроекте постарались соблюсти баланс интересов и прописали нормы, касающиеся времени тех, кто работает на удаленке — «чтобы не получалось так, что сотрудник чуть ли не круглосуточно должен реагировать на звонки или сообщения работодателя».

Один из рисков, который также необходимо минимизировать, это подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, добавил Неверов.

Например, «основанием для увольнения дистанционного работника должны быть общие основания, записанные в Трудовом кодексе, а не основания, предусмотренные трудовым договором», уточнил депутат, пишет News.ru.

Законопроект, который отрегулирует и решит вопросы об удаленной работе в России, внесен в Госдуму 16 июня.