Как иностранцу можно устроиться на работу в Алтайском крае

В редакцию altapress.ru обратился читатель, который рассказал о своей проблеме. Будучи гражданином иностранного государства он никак не может трудоустроиться в Барнауле. Работодатели не берут, ссылаясь на различные законы и правовые нюансы. Мы разобрались в ситуации и рассказываем, как ее можно разрешить.

Тех, кто будет много и долго трудиться, государство обещает поощрить повышенной пенсией.

Есть ли нюансы?

«В официальном трудоустройстве иностранцев действительно есть несколько нюансов», — подтверждает заместитель начальника управления по труду и занятости Алтайского края Эльвира Хасанова.

То, какими будут первые действия при попытке трудоустроиться, зависит от режима въезда в страну. Сразу стоит отметить, что граждане стран, входящих в Евразийский Экономический Союз (ЕврАзэС), имеют право устраиваться на работу так же, как и россияне, без дополнительных документов. Но совсем без документов обойтись нельзя.

Какие документы нужны?

Для каждого иностранца важно знать язык страны, в которую он едет работать. Именно поэтому при трудоустройстве от иностранца требуется сертификат о знании русского языка. Также соискателю необходимо пройти медицинское освидетельствование и предоставить медицинский сертификат работодателю.

Визовый режим въезда

Если у вас есть виза, то устроиться на работу сложно. В данной ситуации все зависит совсем не от вас, а от квоты на иностранную рабочую силу. Работодатель, имеющий разрешение на найм иностранцев, на год вперёд составляет электронную заявку, где указывает сколько человек из какой страны он хочет нанять и другие подробности.

Важно отметить, что эта заявка будет одобрена только квалифицированным специалистам. После оформления документов работодатель платит налог и отдаёт данные в миграционную службу.

Безвизовый режим въезда

Если у вас нет визы, то первое и основное, что вы должны сделать — это приобретение патента. Покупается он на месяц за 3600 рублей. С ним и основными документами вы сможете беспрепятственно работать в России. В этом случае работодатель должен сообщить о вас в миграционную службу в течение недели с момента трудоустройства.

Есть ли государственные программы?

Есть! Уже 9 лет в Алтайском крае успешно реализовывается программа по переселению «Соотечественники». Участие в ней могут принять студенты (начиная со 2 курса) и квалифицированные специалисты.

Чем же помогает государство? Самое основное — это ускоренное, в течение полугода, получение российского гражданства. Также переселенцам делаются денежные выплаты: компенсируются расходы на переезд, найм жилья, медицинское освидетельствование. Также им выплачивается пособие на обустройство. Помимо всего дополнительная поддержка будет оказана если вы студент или мигрируете в Россию с семьёй, где есть дети.

Если же вы живёте на территории своей страны, то достаточно будет просто заполнить анкету в миграционной службе. Если уже находитесь на территории России и имеете РВП (режим временного пребывания), то прежде чем заполнить анкету, нужно проработать в стране полгода. Средства, которые вы потратите за это время на жилище государство позднее возместит.

Кира Александрова.