Основные причины для ведения бизнеса в Сингапуре
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Легкость ведения бизнеса.
Сингапур является фаворитом в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка. Регистрация фирмы в Сингапуре эффективна с точки зрения политики защиты интеллектуальной собственности.
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Привлекательные налоговые ставки.
Имеет хорошо структурированную налоговую систему. Особое внимание уделяется соглашениям DTA. Корпоративный налог ниже 17%, без прироста капитала.
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Эффективный процесс создания компании в Сингапуре.
Открытие компании в Сингапуре занимает от 7 рабочих дней.
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Стратегическое географическое положение.
Сингапур — это ворота в регион АСЕАН. Это дает компаниям шанс выйти на рынок с более чем 3 млрд потребителями.
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Отличная ИТ-инфраструктура.
Технологическая инфраструктура страны не имеет себе равных в регионе.
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Хорошо обученный и компетентный персонал.
Правительство стремится создать высокообразованную и компетентную рабочую силу.
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Соблюдение законности.
Нормативно-правовая база по регулированию бизнес-деятельности в Сингапуре одинакова для местных и иностранных предпринимателей. Страна занимает 1-е место в рейтинге глобальной прозрачности.
Как начать бизнес в Сингапуре?
Чтобы зарегистрировать фирму в Сингапуре, вы должны быть резидентом/гражданином или подать заявку на EntrePass. Этот процесс требует, чтобы хотя бы одно лицо (директор) было резидентом Сингапура. Вы можете нанять местного представителя, который сможет удовлетворить это требование. Прочие требования к регистрации компании в Сингапуре будут во многом зависеть от типа бизнес-структуры, которую вы хотите создать.
Если вас интересует учреждение партнерства в Сингапуре или регистрации ИП в Сингапуре, то процесс будет довольно прост. Однако, регистрация Pte Ltd в Сингапуре подчиняется более строгим законодательным правилам.
Также вы можете создать акционерное общество в Сингапуре или зарегистрировать сингапурский филиал/представитель для продвижения деятельности материнской компании. Независимо от того, какой тип структуры вы выберете, минимальных требований к капиталу не существует, но потребуется уплата некоторых сборов.
Процедура регистрации предприятия в Сингапуре
- Оплатить регистрационный сбор.
- Выбирать имя для новой компании.
- Подготовить учредительные документы.
- Зарегистрировать офис в Сингапуре.
- Открыть корпоративный банковский счет в Сингапуре. (Подробнее по ссылке.)
- Получить бизнес-лицензии в Сингапуре и прочие разрешения.
- Зарегистрироваться для налоговых целей.
Также необходимо предоставить ключевую информацию, которая включает:
- Копию паспорта заявителя.
- Подтверждение адреса проживания.
- Название компании, а также данные директоров и акционеров.
Регистрация фирмы в Сингапуре: инвестиционные стимулы
Хорошая новость заключается в том, что можно прибегнуть к привлекательным стимулам, которые помогут новому бизнесу в его стремлении к запуску:
- Схема развития стартапов SPRING.
- Схема бизнес-ангела.
- Программа ускорения для конкретных секторов.
- Схема коммерциализации технологического предприятия.
Иностранным инвесторам следует серьезно подумать об открытии бизнеса в Сингапуре. Главное — заручиться поддержкой профессионалов. Если хотите узнать о том, как запустить стартап в Сингапуре, можете ознакомиться с доп. материалами на нашем сайте.