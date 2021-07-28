Регистрация компании в Сингапуре — это одно из верных решений для тех, кто желает выйти на азиатские рынки. Если вы думали о расширении предприятия или открытии нового бизнеса в Сингапуре, существует множество причин, выбрать именно эту юрисдикцию. Больше информации здесь .

Основные причины для ведения бизнеса в Сингапуре

Легкость ведения бизнеса.

Сингапур является фаворитом в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка. Регистрация фирмы в Сингапуре эффективна с точки зрения политики защиты интеллектуальной собственности.

Привлекательные налоговые ставки.

Имеет хорошо структурированную налоговую систему. Особое внимание уделяется соглашениям DTA. Корпоративный налог ниже 17%, без прироста капитала.

Эффективный процесс создания компании в Сингапуре.

Открытие компании в Сингапуре занимает от 7 рабочих дней.

Стратегическое географическое положение.

Сингапур — это ворота в регион АСЕАН. Это дает компаниям шанс выйти на рынок с более чем 3 млрд потребителями.

Отличная ИТ-инфраструктура.

Технологическая инфраструктура страны не имеет себе равных в регионе.

Хорошо обученный и компетентный персонал.

Правительство стремится создать высокообразованную и компетентную рабочую силу.

Соблюдение законности.

Нормативно-правовая база по регулированию бизнес-деятельности в Сингапуре одинакова для местных и иностранных предпринимателей. Страна занимает 1-е место в рейтинге глобальной прозрачности.

Как начать бизнес в Сингапуре?

Чтобы зарегистрировать фирму в Сингапуре, вы должны быть резидентом/гражданином или подать заявку на EntrePass. Этот процесс требует, чтобы хотя бы одно лицо (директор) было резидентом Сингапура. Вы можете нанять местного представителя, который сможет удовлетворить это требование. Прочие требования к регистрации компании в Сингапуре будут во многом зависеть от типа бизнес-структуры, которую вы хотите создать.

Если вас интересует учреждение партнерства в Сингапуре или регистрации ИП в Сингапуре, то процесс будет довольно прост. Однако, регистрация Pte Ltd в Сингапуре подчиняется более строгим законодательным правилам.

Также вы можете создать акционерное общество в Сингапуре или зарегистрировать сингапурский филиал/представитель для продвижения деятельности материнской компании. Независимо от того, какой тип структуры вы выберете, минимальных требований к капиталу не существует, но потребуется уплата некоторых сборов.

Процедура регистрации предприятия в Сингапуре

Оплатить регистрационный сбор.

Выбирать имя для новой компании.

Подготовить учредительные документы.

Зарегистрировать офис в Сингапуре.

Открыть корпоративный банковский счет в Сингапуре. ( Подробнее по ссылке.)

Подробнее по ссылке.) Получить бизнес-лицензии в Сингапуре и прочие разрешения.

Зарегистрироваться для налоговых целей.

Также необходимо предоставить ключевую информацию , которая включает:

Копию паспорта заявителя. Подтверждение адреса проживания. Название компании , а также данные директоров и акционеров.

Регистрация фирмы в Сингапуре: инвестиционные стимулы

Хорошая новость заключается в том, что можно прибегнуть к привлекательным стимулам, которые помогут новому бизнесу в его стремлении к запуску:

Схема развития стартапов SPRING.

Схема бизнес-ангела.

Программа ускорения для конкретных секторов.

Схема коммерциализации технологического предприятия.

Иностранным инвесторам следует серьезно подумать об открытии бизнеса в Сингапуре. Главное — заручиться поддержкой профессионалов. Если хотите узнать о том, как запустить стартап в Сингапуре, можете ознакомиться с доп. материалами на нашем сайте.