Как описать вакансию, которую легко найти

Чтобы соискатели и работодатели находили друг друга быстрее, hh.ru использует машинное обучение, улучшает поиск и настраивает рекомендации — на то, покажут ли алгоритмы конкретную вакансию соискателю, влияет множество факторов. Эксперты hh.ru рассказали, что можно улучшить в вакансии, чтобы ее точно увидели те, кто вам нужен.

Идеальный заголовок — короткий и понятный

Заголовок вакансии — очень важный критерий не только для поискового робота, но и для обычного человека: и тому, и другому важно понять, насколько вакансия подходит к резюме. Посмотрите, как соискатели называют свои резюме: там нет «коммерческих директоров четырех региональных филиалов крупной фармацевтической компании» или «водителей автотранспортного средства». Зато обычные «коммерческие директора» и «водители» встречаются на каждом шагу. Используйте в заголовке простые обозначения должностей, которые будут понятны любому специалисту из этой области.

Расскажите , что придется делать

Чтобы соискателям захотелось оставить свой отклик, вакансию нужно «продать», представить с лучшей стороны. Но, расписывая преимущества работы специалистом по клинингу в молодой растущей компании, важно все-таки упомянуть, что придется мыть полы и окна. Обязанности должны быть понятными: чем меньше конкретики, тем меньше вероятность, что на вакансию откликнется нужный человек. Длинный абстрактный список запутает и соискателя, и рекомендательную систему: сложные иносказания она может не понять.

СС0 ( предоставлено hh.ru)

Достойную зарплату не нужно прятать

Анна Осипова,

руководитель пресс-службы «Head Hunter Урал»:

— Зарплата — главная мотивация для соискателя. Если она слишком низкая, то кандидатов будет мало, если подозрительно высокая — то можно получить много неподходящих откликов. Поэтому лучшая тактика — зарплата чуть выше среднего по рынку: это достойный вариант для хорошего профессионала. Чтобы понять, к какой категории относится ваше предложение, обратитесь к аналитическим инструментам. Сервис «Банк данных заработных плат» от hh.ru подскажет, сколько интересующие вас специалисты зарабатывают сейчас, а сервис «Люди в цифрах» поможет сориентироваться в зарплатных предложениях конкурентов.

Добавьте прямые контакты и адрес

Хотите больше откликов от «синих воротничков» — добавьте свое имя и телефон. Не всем нравится оставлять сопроводительные письма и несколько дней ждать ответ, многим соискателям проще позвонить. Важен и адрес: напишите ближайшую остановку и даже поставьте точку на карте — многим хочется сразу понимать, сколько будет занимать дорога.