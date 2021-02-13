В надежде получить должность претенденты указывают в резюме значимые профессиональные достижения и жизненные цели. Из-за отсутствия заинтересованности в вашей кандидатуре приглашений на собеседование поступает мало. Дело в том, что вы не сумели убедить работодателя, что готовы хорошо выполнять обязанности, способствовать развитию компании или процветанию бизнеса. Ситуацию можно повернуть в свою пользу, если знать ключевые навыки резюме , уметь преподносить себя с выгодной стороны.

Как правильно писать о навыках?

Многолетний опыт работы в одной сфере, хорошее образование и степень МВА не гарантируют, что вам предложат выгодную вакансию. Типичное резюме затеряется среди десятков аналогичных, и вам не перезвонят. Специалист по поиску сотрудников просматривает за один день до 300 шаблонных анкет. При первичном отборе рекрутер обращает внимание на важные пункты, и не может за банальными фразами оценить достоинства.

Если вы правильно структурируете информацию, рассказывайте об успехах в цифрах, делаете акцент на личных качествах, велик шанс попасть на собеседование. Рассказывая о себе, не забудьте написать о личных достижениях в резюме и лучших качествах. Работодатели ценят:

коммуникабельность;

лидерские и организаторские качества;

психологическую адаптивность;

ответственность;

стрессоустойчивость.

Если вы ищете шаблоны и инструкцию по составлению резюме, воспользуетесь онлайн-конструкторами. Например на этом сайте sweetcv.com/ru/resume-templates можно создать резюме полностью бесплатно.

Источник: sweetcv.com

Примеры резюме для кадровика

Прежде чем заполнять поле в разделе «Навыки», оцените личные качества и перспективы. Если ищете работу в коммерческой сфере, пишите, что владеете профессиональными навыками и укажите достижения как менеджера по продажам:

напишите в цифрах , насколько удалось повысить объем продаж в месяц;

насколько удалось повысить объем продаж в месяц; методах привлечении новых клиентов;

выигранных тендерах на поставку товаров.

Например, рост продаж за год увеличился на 10%, клиентская база пополнилась на 90 клиентов, включая компании.

Что написать торговому работнику?

Подумайте, как правильно сформулировать предложения, чтобы выделить ключевые навыки торгового представителя. От этого зависит, захотят ли вами побеседовать. Напишите, что личные достижения заключаются в умении вести переговоры, планировать продажи, составлять коммерческие предложения, размещать в сети.

Профессиональные навыки директора магазина мало чем отличаются. Подчеркните, что:

знаете функции и обязанности продавцов;

обучили новых сотрудников отдела продаж;

упростили документооборот;

написали новые инструкции;

создали бонусную систему премий.

Источник: sweetcv.com

Какие достижения указывают в резюме бухгалтеры?

Для повышения профессиональной ценности подведите итоги на прошлых должностях, показывающие экономическую выгоду. Пример успешного резюме:

за 5 лет работы в компании прошла 10 проверок по налогам , трудовым вопросам , внешнему аудиту;

трудовым вопросам внешнему аудиту; овладела новой версией рабочей программы;

перевела документы в электронную форму;

выявила ошибку в расчете себестоимости товара , позволившей снизить отпускную цену.

Сложнее писать о профессиональных достижениях начинающему бухгалтеру. Опустите блок с примерами или укажите ключевые навыки: опыт в составлении отчетности, валютных платежах, ведении первичной документации, проверки налоговых деклараций. Перечислите лучшие качества, и то, что хотите получить от работы. Выпускнику вуза без опыта работы лучше писать в резюме о профессиональных целях в этой сфере деятельности, технических навыках: владении специальной компьютерной программой, иностранным языком, машинными операциями.

Достижения в работе: примеры

Образец резюме для кадровика менеджера по PR выглядит иначе. Ваша задача — представить количество упоминаний о компании в прессе, привести примеры организаций пресс-конференций, подчеркнуть их значимость. Руководителю отдела IT можно указать опыт внедрения системы автоматизации, ускорившей на 20% работу отдела.

Если руководили структурным подразделяем банка или отдела, пишите про организаторские таланты, главные профессиональные достижения. Например, что умеете управлять коллективом и рабочими процессами, делегировать задачи, поддерживать корпоративный дух.

Примеры слабых резюме:

«Отвечу на вопросы на собеседовании»;

«Коммерческая тайна»;

пробел в поле.

Резюме юриста

По статистике эта одна из самых конкурентных профобластей: на одну вакансию приходится 8 предложений от соискателей. Успех зависит от правильной подачи информации. Рассказать о своих навыках лучше на примерах. Если есть опыт, пишите, что участвовали в проектах по поглощению компаний, процедуре банкротства, арбитражных судах. Не забудьте указать специализацию. Напишите ее в поле «должность», чтобы работодатель имел представление о вас, как специалисте: налоговый юрист, специалист по претензионно-исковой работе… Отдельно укажите о важных достижениях в жизни и карьере.

Что писать , если нет достижений?

Если вы не занимали ответственную должность, это не значит, что нет успехов. Для вакансий уборщицы, кассира, водителя они не нужны. Достаточно указать опыт. Профессиональные навыки кладовщика, работники ресторана фаст-фуда, достижения продавца-консультанта и так понятны. Если прежняя работа связана с секретностью, расскажите о сфере деятельности без цифр и конкретики. Делайте акценты на личных успехах, доказывающих ответственность и целеустремленность. Все эти правила ускоряют поиск вакансии, помогают сформировать впечатление как о специалисте.