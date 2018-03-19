Как получать самый выгодный в России кэшбэк и зарабатывать вместе c WinWinPeopleCapital

Тонкость первая: умный шопинг

Интернет-платформа от компании WinWinPeopleCapital ( WWPCapital) — это связующее звено между покупателем и продавцами.

Здесь, на этой платформе, зарегистрировано более 800 Интернет-магазинов, включая крупнейших мировых и российских ретейлеров: М.Видео, РивГош, Али-экспресс и многие другие.

Среди них наверняка есть те магазины, к которым вы давно привыкли. Есть и те, которые вы еще больше полюбите, пройдя регистрацию на платформе. Ведь после этого вы будете получать кэшбэк — возврат денег от каждой покупки в любом из магазинов. "Умный шопинг", - так это называют в компании.

Юлия Кузнецова,

партнер компании:

"Это выгодно всем: магазинам, потому что через наш сервис они получают новых клиентов. Платформе, которой магазин отдает часть денег — ведь он экономит на рекламе. И, конечно, покупателю". Собственно, поэтому компания и называется WinWinPeopleCapital: выигрыш (win) получают все. Но это еще не все, объясняют в компании. Тонкость вторая: умный кэшбэк При регистрации на платформе есть два варианта. Если вы просто регистрируетесь, вам присваивают статус Silver, говорит Николай Чжао, топ-лидер компании WWPCapital. Если же приобретаете виртуальную карту Gold, кэшбэк возрастает на 60% и в конечном итоге может достигнуть 32-36%. А иногда — с учетом ваших купонов и кэшбэка по банковской карте - и 90%! Николай Чжао,

партнёр компании WWPCapital: "Карта Gold - это продукт нашей компании. Затраты на ее приобретение быстро окупаются".

Тонкость третья: умный заработок

Получать кэшбэк, конечно, приятно. Но вдвойне приятно, когда можно еще и заработать. Система, о которой рассказывают в компании WWPCapital, устроена так, что зарабатывать ты можешь, когда другие экономят.

Что это значит? Привлекая партнеров, приобретающих у вас карту Gold, вы получаете от каждой их покупки 5% от его кэшбэка себе на счет. А если и он привлек партнеров, то и еще 5% уже от их кэшбэка и так далее.

Предлагать друзьям и знакомым карту Gold — это совсем не то, что "навяливать" средство для мытья посуды или губную помаду, знает Николай Чжао. Вашему другу не нужно будет менять привычный магазин — он, как и вы, тоже будет экономить на умном интернет-шопинге у любимого ретейлера .

Николай Чжао,

партнёр компании WWPCapital:

"Спросите своего друга, хотел бы он сэкономить, скажем, покупая кроссовки любимой фирмы? Уверен, он скажет: "Да". А хотели бы экономить на покупках его друзья? Да, без сомнения. Вы просто предложите вашему другу зарабатывать на экономии его друзей — и все будут в выигрыше".

Тонкость четвертая: умное партнерство

Интернет-торговля растет в России быстро. Если в 2011 году весь ее объем составлял 257 млн долларов, то в 2017 году уже более 1 млрд. Это значит, что интерес к ней будут расти. И ваше предложение экономить на покупках и зарабатывать будет встречать все больше сторонников и привлекать все больше партнеров.

Николай Чжао,

партнёр компании WWPCapital:

"Если вы сомневаетесь, что у вас получится зарабатывать в нашей компании, то для вас есть специальная обучающая школа, благодаря которой наша команда умных партнеров стала динамичной и быстро развивающейся. Партнеры компании всегда на связи, где бы вы ни находились. И вы сможете достичь хороших результатов".

О том, как на практике зарабатывать самому и помогать это делать друзьям и знакомым и о многих других деталях этой технологии XXI века, спикеры компании WWPCapital расскажут на встрече в Барнауле.