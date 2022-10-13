Как устроиться на работу в такси, если нет машины

Работа в такси привлекательна для многих соискателей. Во-первых, профессия водителя такси считается достаточно прибыльной. Во-вторых, она не имеет строгой «привязки» к конкретному графику (выходить на линию можно в удобное время). Но что делать, если стремление трудиться есть, а автомобиль отсутствует? Решение в подобной ситуации есть: машину можно взять в аренду.

Автомобиль. открытые источники (CC0)

Автомобиль в аренду от компании TRADE TAXI

TRADE TAXI (ТрейдТакси) — это фирма, которая предоставляет такую востребованную услугу, как аренда авто для водителей с целью работы в такси. Ее особенности:

можно взять авто класса «эконом», «комфорт» и «комфорт +», на выбор ( популярные марки машин , доступные к аренде: KIA , Scoda , Nissan , Reno , Hyundai и другие);

популярные марки машин доступные к аренде: KIA Scoda Nissan Reno Hyundai и другие); цены на аренду доступные во всех категориях;

внесение залога не требуются;

каждый седьмой день аренды для водителя бесплатный;

автомобили предоставляются в исправном техническом состоянии и полностью готовые к эксплуатации , в соответствии с сезоном;

в соответствии с сезоном; компания , предоставляющая авто , не устанавливает никаких планов , а значит , и штрафов. Водитель работает в темпе , комфортном именно для него;

предоставляющая авто не устанавливает никаких планов а значит и штрафов. Водитель работает в темпе комфортном именно для него; есть возможность подключения к официальным агрегаторам такси , в такой ситуации устанавливается минимальная комиссия для водителя. Также у компании есть собственные клиенты , доступ к базе которых также предоставляется.

Важно: стоимость аренды авто в компании TRADE TAXI начинается с отметки в 1100 рублей в день!

Автомобиль. открытые источники (CC0)

Условия для аренды авто

Аренда машины под такси возможна для жителей не только России, но и Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Для встречи со специалистом и заключения договора важно записаться на собеседование предварительно (через сайт или по телефону). При себе нужно иметь паспорт и действующее водительское удостоверение. Для новичков в компании действуют особые льготные условия, благодаря которым, легче начать продуктивную и прибыльную работу.

Начните работать и зарабатывать уже завтра!