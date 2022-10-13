13 октября
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Работа и обучение

Как устроиться на работу в такси, если нет машины

Работа в такси привлекательна для многих соискателей. Во-первых, профессия водителя такси считается достаточно прибыльной. Во-вторых, она не имеет строгой «привязки» к конкретному графику (выходить на линию можно в удобное время). Но что делать, если стремление трудиться есть, а автомобиль отсутствует? Решение в подобной ситуации есть: машину можно взять в аренду.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Автомобиль в аренду от компании TRADE TAXI

TRADE TAXI (ТрейдТакси) — это фирма, которая предоставляет такую востребованную услугу, как аренда авто для водителей с целью работы в такси. Ее особенности:

  • можно взять авто класса «эконом», «комфорт» и «комфорт +», на выбор (популярные марки машин, доступные к аренде: KIA, Scoda, Nissan, Reno, Hyundai и другие);
  • цены на аренду доступные во всех категориях;
  • внесение залога не требуются;
  • каждый седьмой день аренды для водителя бесплатный;
  • автомобили предоставляются в исправном техническом состоянии и полностью готовые к эксплуатации, в соответствии с сезоном;
  • компания, предоставляющая авто, не устанавливает никаких планов, а значит, и штрафов. Водитель работает в темпе, комфортном именно для него;
  • есть возможность подключения к официальным агрегаторам такси, в такой ситуации устанавливается минимальная комиссия для водителя. Также у компании есть собственные клиенты, доступ к базе которых также предоставляется.

Важно: стоимость аренды авто в компании TRADE TAXI начинается с отметки в 1100 рублей в день!

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Условия для аренды авто

Аренда машины под такси возможна для жителей не только России, но и Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Для встречи со специалистом и заключения договора важно записаться на собеседование предварительно (через сайт или по телефону). При себе нужно иметь паспорт и действующее водительское удостоверение. Для новичков в компании действуют особые льготные условия, благодаря которым, легче начать продуктивную и прибыльную работу.

Начните работать и зарабатывать уже завтра!

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

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