Как устроиться на работу в такси, если нет машины

Автомобиль в аренду от компании TRADE TAXI
TRADE TAXI (ТрейдТакси) — это фирма, которая предоставляет такую востребованную услугу, как аренда авто для водителей с целью работы в такси. Ее особенности:
- можно взять авто класса «эконом», «комфорт» и «комфорт +», на выбор (популярные марки машин, доступные к аренде: KIA, Scoda, Nissan, Reno, Hyundai и другие);
- цены на аренду доступные во всех категориях;
- внесение залога не требуются;
- каждый седьмой день аренды для водителя бесплатный;
- автомобили предоставляются в исправном техническом состоянии и полностью готовые к эксплуатации, в соответствии с сезоном;
- компания, предоставляющая авто, не устанавливает никаких планов, а значит, и штрафов. Водитель работает в темпе, комфортном именно для него;
- есть возможность подключения к официальным агрегаторам такси, в такой ситуации устанавливается минимальная комиссия для водителя. Также у компании есть собственные клиенты, доступ к базе которых также предоставляется.
Важно: стоимость аренды авто в компании TRADE TAXI начинается с отметки в 1100 рублей в день!
Условия для аренды авто
Аренда машины под такси возможна для жителей не только России, но и Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Для встречи со специалистом и заключения договора важно записаться на собеседование предварительно (через сайт или по телефону). При себе нужно иметь паспорт и действующее водительское удостоверение. Для новичков в компании действуют особые льготные условия, благодаря которым, легче начать продуктивную и прибыльную работу.
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