Как выучить любой предмет?

У некоторых людей стоит личная цель — получить базовое представление о каждой важной интеллектуальной области: физике, философии, истории и так далее. Я подумал, что будет полезным рассказать немного о мотивации и возможности ее достижения.

Погорим об этом с Артёмом Гиневским — блогером, автором и ведущим марафона по достижению целей «Достигатор».

— Какие трудности чаще всего возникают при изучении предметов?

— Первая трудность в изучении каждого предмета заключается в том, что считать предметом.

Наивный способ подойти к этой проблеме — просто рассмотреть все факультеты бакалавриата в типичном университете. Но это неудовлетворительно по нескольким причинам.

Рассмотрим языки. В языковых семьях обычно есть свой отдел. Будет ли для изучения каждого предмета требоваться изучение всех основных языков мира? При такой схеме лингвистика была бы совершенно незаметна для такой важной темы, как физика.

Другая проблема заключается в том, что здесь предполагается: «имеет собственное университетское отделение» = «важно». Некоторые отделы, кажется, преподают более универсальные идеи, чем другие. Хотя прямое сравнение значений разных полей часто считается невежливым, разумная метрика для оценки предметов может заставить вас углубиться в одни, а не в другие.

Тем не менее я думаю, что использование «типичных основных предметов, преподаваемых в университетах» в качестве отправной точки не так уж и плохо.

— Зачем пытаться все выучить?

— Как ни странно, я не думаю, что стремление учиться так широко полезно.

Если вашей целью был профессиональный успех, более узкая специализация почти наверняка более прибыльна. Быть лучшим программистом, бухгалтером или хирургом гораздо ценнее, чем иметь небольшие знания по множеству предметов.

Это, вероятно, верно, даже если ваши амбиции выигрывают от широты охвата. С точки зрения производительности эрудит переоценивается. Многие известные эрудиты более специализированны, чем кажется на первый взгляд. Леонардо да Винчи — настоящий человек эпохи Возрождения, но почти все его достижения были связаны с дизайном и живописью.

Если бы я выбрал карьеру в академических кругах или в промышленности, я, вероятно, был бы вынужден быть более специализированным, чем сегодня.

При этом отдача от этого уменьшается даже для меня. Изучение психологии или истории, вероятно, будет для меня более ценным, чем изучение химии, просто потому, что первое имеет больше шансов найти свое отражение. Но химия — это круто, так что я бы все равно ее выучил.

Таким образом, моя мотивация пытаться учиться в широком смысле является внутренней. Я хотел бы знать обо всем понемногу, потому что мир — интересное место.

— Какие предметы следует рассмотреть?

— Знания часто можно рассматривать как деревья. В стволах у вас есть основные дисциплины: физика, экономика, религиоведение. По мере того как вы поднимаетесь, появляется все больше и больше разделов и дисциплин: физика твердого тела, эконометрика, тибетский буддизм.

Правильный способ начать, как мне кажется, — разобраться, что это за стволы. Каковы отправные точки знаний в самом широком смысле?

Вот возможный список, взятый из «Википедии»: «твердые» науки, физика, химия, биология, науки о Земле, социальные науки, антропология, экономика, психология, социология, политическая наука, прикладные науки, инженерное дело, управление, математика и информатика, гуманитарные науки, изобразительное искусство, история, языки, философия, религия. У каждой из них, конечно же, есть множество подтем.

В зависимости от того, насколько высока планка «знания X» и насколько точно вы хотите различать подтемы, задача изучения всех из них явно невозможна. Но даже если цель невозможно достичь, она все равно может быть полезной для конкретного направления.

Попытка охватить достаточно широко, чтобы получить основную информацию о большинстве основных областей, возможно, с большей глубиной в подтемах, которые я считаю более интересными.

— Как произвести оценку своего прогресса?

— Самооценка, как известно, чревата. У нас нет интроспективного доступа к нашим воспоминаниям в целом, поэтому, когда мы спрашиваем, «насколько хорошо я выучил X», нам приходится заменять это более легкими вопросами, такими как «помню ли я, что брал уроки по X» или «действительно ли эта тема кажется мне знакомой».

Это особенно верно при оценке знаний на самом широком уровне. Даже выяснить, какие предметы должны быть в списке, было неочевидно, поэтому оценить, насколько я продвинулся по каждому из них, намного сложнее.

Помня об этих трудностях, я хотел бы оценить свои относительные знания в разных дисциплинах. Я использую примерный тест:

~ 10 = прошел вводный класс или прочитал пару книг;

~ 30 = прошел несколько уроков или прочитал дюжину книг;

~ 50 = потратил много времени на изучение многих книг или уроков;

~ 100 = примерно то , что я узнал , участвуя в MIT Challenge или во время учебы в бакалавриате.

Имейте в виду, что эти оценки полностью субъективны и имеют смысл только для оценки моего относительного прогресса в различных областях. На самом деле я себя не тестирую, поэтому проверить эти цифры на фактической учебной программе невозможно.

Некоторые из этих цифр скрывают важные пробелы. Я, например, потратил много времени на изучение языков, но не изучал лингвистику самостоятельно. Я читал кое-что по истории, но это настолько обширная область, что все еще есть много важных пробелов.

— Как узнать больше?

— У меня есть несколько стратегий, которые я считаю полезными для решения этого проекта. Первый — попытаться найти курсы в интернете. Большие вводные курсы, проводимые ведущими университетами и доступные для просмотра в интернете, являются хорошей отправной точкой. Великие курсы по Audible также, как правило, довольно хороши, особенно потому, что они обычно больше охватывают гуманитарные науки, которые, как правило, реже встречаются в предложениях публичных курсов.

Дальше, наверное, будут учебники. Они предлагают хороший охват материала и имеют более высокий стандарт строгости, чем большинство популярных книг, написанных по определенной теме. Популярные книги, как правило, заменяют реальную идею мультипликационной версией, в которой отсутствуют какие-либо сложные математические вычисления или рассуждения. Хотя это может быть полезно для понимания сути, часто это делает невозможным переход к более сложной работе, потому что вам не хватает реального языка, на котором обсуждаются идеи.

Практические знания также важны. Изучение искусства и способность рисовать — очень разные навыки. В большинстве случаев моим практическим результатом станет «я мог бы следить за разговором об этой области», а не делать, изобретать или открывать что-то. Таким образом, я не против идти в лабораторию для экспериментов, пока у меня есть суть результатов.

Тем не менее некоторые области знания и деятельности переплетаются. Математика — хороший пример, где практически невозможно понять ее, не имея возможности практиковаться.

Меня также волнуют практические знания, но мои цели научиться кататься на лыжах, рисовать, писать и говорить на китайском языке несколько отличаются от тех, которые я перечислил здесь. Обладание обширной базой знаний полезно для практической деятельности, но если ваша цель состоит только в отработке определенного навыка, посещение нескольких университетских уроков обычно не является самым прямым методом.

Спасибо большое за ценные советы. С нами был Артём Гиневский — блогер, автор и ведущий марафона по достижению целей «Достигатор». Больше информации вы найдёте в блоге Артёма.

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