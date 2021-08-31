Как законно отсыпаться на работе: назван эффективный способ

IT-сфера стремительно развивается, а вместе с ней растет и количество сотрудников в компаниях. Понимая, что офисного пространства со временем будет не хватать, собственники активно начали использовать формат «удаленки», как оптимальное решение в такой ситуации. Для данного формата достаточно обеспечить специалистов компьютером и доступом к интернету, и тогда можно переводить на «удаленку» целые отделы. Такая тенденция еще больше стимулирует задуматься о выборе профессии в сфере IT. Если ты хороший специалист или стремишься им стать, то сам сможешь составлять для себя комфортный график, работая с ноутбука и находясь на отдыхе в какой-нибудь тропической стране. Это абсолютно реально, так как удаленная работа в IT требует только стабильного подключения к интернету. А в наше время коннект есть даже в самых глухих деревнях.

Формат работы в удаленном режиме можно выбирать как опытным, так и начинающим программистам, и каждый может делать выбор зная свои ожидания, к примеру, что дает удаленка:

круглосуточный доступ к рабочему месту,

значительная экономия личного времени ( так как ездить в офис не обязательно),

так как ездить в офис не обязательно), мало отвлекающих факторов,

уютная домашняя обстановка ( в отличие от open space),

в отличие от open space), гибкий график и экономия личных расходов,

переговоры без личного присутствия в конференц-залах.

Вакансий с опцией удаленной работы сейчас полно, многие IT-компании частично или полностью работают в таком формате. К примеру, часто встречается вакансия аналитика Big Data, web-программиста, разработчика приложений для мобильных устройств.

На какой специализации можно работать удаленно?

Сначала стоит убедиться, что твой характер подходит для работы удаленно. Ниже список качеств, которые помогут тебе работать комфортно на «удаленке»:

усидчивость и повышенная внимательность,

сбалансированный тайм-менеджмент ( между работой и личной жизнью),

между работой и личной жизнью), спокойный характер интроверта,

неослабляемое стремление к знаниям и саморазвитию.

Как видишь, большинство задач в IT-сфере можно решать, работая на удаленной основе. Разработчики сайтов, игр, приложений для смартфонов, тестировщики ПО могут выполнять свои обязанности из дому. Не говоря уже о вакансии аналитика данных, которая является всегда востребованной и при этом довольно хорошо оплачивается. Специалисты этой специализации требуются практически во всех сферах бизнеса, так как они помогают компаниям с организацией и планированием, анализируя огромные массивы данных. После анализа составляются отчеты и рисуются прогнозы для деятельности компаний.

Анализируя данные удаленно, можно валяться на диване, практически не вовлекаясь в процесс. И это абсолютная правда, парсер сайта автоматически собирает информацию, а специалист, прилагая минимум усилий, параллельно зарабатывать немалые деньги. По завершению процесса все данные преобразовываются и выдаются в структурированном виде. Программисту остается только проанализировать информацию и составить гипотезы для улучшения требуемых показателей.

В будущем, сделав упор на изучение языков программирования и повышая свою квалификацию, ты сможешь выбрать более перспективные направления. Это может быть моделирование данных, работа с большими объемами информации или управление крупными проектами в веб-разработке.

Размер твоей заработной платы напрямую будет зависеть от уровня компании и уровня проектов. Аналитику данных, как и большинству IT-шников, при выборе удаленного режима работы можно не обращать внимания на географические ограничения. Проживая в регионах, можно рассчитывать на такую же зарплату, какую получают в крупных городах или даже в других странах.

Согласно прогнозам, профессия аналитика данных станет одной из самых востребованных в 2022 году. Острая нехватка специалистов в этом направлении делает его многообещающим для молодых соискателей.