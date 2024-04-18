Кого и где ждут на работу после ярмарки профессий в Барнауле

Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошла в Барнауле с 10 по 12 апреля. 80 работодателей представили 4 400 вакансий. Что там было, кого и где ждут на работу — в материале altapress.ru.

Молодежи было что посмотреть

Ярмарку посетили много школьников и студентов. Для них подготовили обучающие и профориентационные программы. 10 апреля работодатели организовывали площадки, в том числе интерактивные, где показывали преимущества своих компаний. Можно было не только смотреть, но и участвовать в конкурсах и мастер-классах.

На следующий день ярмарки прошли экскурсии: для школьников — в учебные заведения, для студентов — на предприятия.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России».

Алина Дятлова,

студентка второго курса института экономики и управления АлтГТУ: «Я получаю экономическое образование. Во время экскурсии я познакомилась со специалистами двух барнаульских предприятий и договорилась о прохождении летней практики на одном из них».

Последний день прошел в «Титов-Арене». Гости, помимо площадок работодателей, также смогли посетить образовательные мероприятия — на лекциях рассказывали об особенностях карьерного роста и выбора профессии. Была возможность обсудить юридические вопросы.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России».

Что говорят на предприятиях

Участвовали различные компании края: государственные организации, банки, медицинские организации, телекоммуникационные и транспортные компании, промышленные предприятия и другие.

В минпромэнерго региона отметили, что ярмарка позволила напомнить студентам о возможностях целевого обучения, стажировках и гарантии трудоустройства, а школьникам она помогла понять ценность общего образования в будущей профессиональной деятельности и познакомиться с производством.

Заводы высоко оценили результаты ярмарки. Так, например, на станкостроительный завод по итогу пригласили на собеседования 18 соискателей. На предприятии договорились о заключении договоров о целевом обучении с выпускниками 9-х классов и нашли студентов на летнюю практику.

Рабочие руки очень востребованы. unsplash.com

«Ярмарка вакансий — нужное и своевременное мероприятие, позволяющее молодежи познакомиться с алтайскими производителями и задать интересующие вопросы по работе, отметила директор по персоналу завода «Нортек» Наталья Ляпкина. — Живое общение позволило нам привлечь молодежь на работу. Студенты поучаствовали в интерактиве «Пит-стоп», где своими руками производили шиномонтаж и получали сувенирную продукцию. Такой формат очень эффективен при взаимодействии с молодым поколением».

Заместитель председателя Алтайского регионального отделения Союза машиностроителей России Игорь Куппа отметил, что подобные мероприятия эффективны в решении кадровых вопросов и обеспечении занятости населения.

Шинный завод "Нортек". www.alt-prom.ru

Участвовали и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. 11 компаний предложили более 260 вакансий. Соискатели, студенты и школьники встретились с представителями Барнаульского молочного комбината, Барнаульского пивоваренного завода, комбината «Русский хлеб», «Алтайхолода», «Тейси», хлебокомбината «Алтайские закрома» и других. Предлагались различные вакансии: от наладчиков и операторов оборудования до инженеров-химиков.

В кадровой службе Барнаульского пивоваренного завода рассказали:

«Мы стараемся регулярно участвовать в ярмарке вакансий. У нас всегда востребованы рабочие специальности, особенно в летнее время, когда объемы производства возрастают. В теплый сезон готовы принять как минимум на 50 сотрудников больше, чем обычно. Требуются операторы на линию, аппаратчики процесса брожения, варщики пищевого сырья и продуктов. Такими вакансиями часто интересуются студенты в качестве подработки летом».

Вода «Содовая столовая» компании БПЗ. Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.

Еще не все

Прошедшая ярмарка — только краевой этап Всероссийской ярмарки. Второй этап запланирован на 23 июня и пройдет в онлайн и оффлайн. По всему краю будут работать 11 площадок. Главной станет парк «Изумрудный» в Барнауле. Там с 12 до 16 часов пройдет «Карьерный движ».

Программа обещает быть крайне насыщенной: посетителей будут ждать порядка 140 мероприятий (от ярмарок и экскурсий до бизнес-сессий) и 9 000 вакансий.

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