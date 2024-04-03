Коммерческий директор «Гриля №1» написала книгу, где 16 топовых специалистов учат создавать и раскручивать рестораны

Анастасия Слискова, коммерческий директор сети «Гриль №1», стала автором и составителем книги по маркетингу «Гуру продвижения. Как раскручивают рестораны». Сборник был выпущен информационной группой «Ресторанные ведомости» и стал лидером продаж в своей сфере. Как создавалось уникальное в своем роде издание, Анастасия Слискова рассказала altapress.ru.

«Гуру продвижения» — книга про то, как открыть и раскрутить свой бизнес в сфере общественного питания. В ней рассказывается, как создать концепцию и бренд, а потом раскрутить ресторан и расширить его до франшизы. Все это — на примерах многочисленных кейсов из практики. В написании участвовали 16 авторов — топовых специалистов со всей России.

Книга «Гуру продвижения». Фото предоставлено Анастасией Слисковой

«Не пытались умничать»

— Для кого эта книга?

— Когда появилась идея, мы хотели сделать именно учебник для начинающих специалистов: маркетологов, бренд-менеджеров, а также бизнесменов, которые, например, не имеют в штате таких сотрудников, но очень хотели бы продвигать свои заведения общественного питания.

Предпринимателю, пожалуй, будет полезно это прочитать, чтобы знать азы. Для малого и среднего бизнеса, когда руководитель выполняет сам еще и функции маркетолога, наверное, будет очень ценный учебник.

Книга воспринимается легко. Мы не пытались умничать. Наоборот, стремились, чтобы не было большого разрыва в понятийном аппарате с читателем.

— Что представляет книга?

— Она выстроена структурно по пути, как запускается любой формат общественного питания. Мы хотели создать практический справочник по всем этапам: от разработки бренда, регистрации товарного знака, создания акций до «упаковки» во франшизу.

Главой о создании франшизы наш сборник заканчивается, и можно вспомнить книгу Анастасии Сергеевой, сооснователя сети «Гриль №1». Она написала пособие «Франшиза: продавать или покупать». Они плавно перетекают одна в другую, хотя и книга Анастасии написана раньше.

Наша книга ценна тем, что авторы поделились в ней опытом, который получали на протяжении многих лет. Это те люди, которые находятся на передовой продвижения. Думаю, она будет актуальна еще пять-семь лет точно.

Анастасия Слискова. Фото предоставлено Анастасией Слисковой

— Есть ли еще подобные издания?

— Я таких не знаю. Обычно похожие книги направлены на узкие сегменты, и их актуальность быстро теряется с учетом прогресса. Настолько всеобъемлющих, с такими крутыми специалистами в авторах, еще не встречала.

Звезды маркетинга

— Кто и как предложил этот проект?

— «Ресторанные ведомости» устраивают много мероприятий разного формата, например, конгресс рестораторов «ТОП-100». И «Гриль №1», как большая сеть ресторанов быстрого питания, всегда участвовала в таких событиях.

Генеральный директор «Ресторанных ведомостей» Дмитрий Одинцов в прошлом году сам предложил написать книгу, так как видел наш успешный опыт продвижения сети. Теперь у нас 58 ресторанов в 19 городах России, это результат.

— Как вы выбирали соавторов?

— Текущий список имен — не случайный. Я хотела, чтобы именно эти люди написали статьи для книги. Это самые крутые специалисты в сфере. Прямо звезды.

Очень хотелось, например, чтобы присоединилась Марина Филиппова, директор по развитию ресторанной компании «МаксиМ», которая реализует различные форматы, от ресторанных франшиз до собственных концепций, в Тюмени.

Также хотела видеть Кристину Жигунову. Это пиарщик от бога. Я не знала ее раньше и не ожидала, что удастся легко связаться со специалистом такого уровня. Просто написала ей в соцсети, и она так по-простому, буквально с первого раза согласилась. Это было шоком. Она топовый специалист с большим количеством подписчиков, медийная личность. Кристина разрабатывала такие бренды, как SAVVA, ARTEST, Onest, «Аист», «Сыроварня». Очень радовалась, что она согласилась.

Авторы подбирались именно под тематику раздела. Они создавали статьи согласно своим интересам и специализации. Мне кажется, каждый взял ту тему, которую смог максимально раскрыть.

— Как вы работали с соавторами?

— Дистанционно. Даже не создавали общий чат, с каждым я переписывалась отдельно, чтобы не потерять информацию. Порадовало, что в целом все загорелись идеей и сразу же согласились участвовать. Только двое, увы, не нашли время и не стали соавторами.

Когда отправила авторам уже итоговую верстку, и книга вышла в тираж, все испытывали настоящую бурю эмоций. Говорили, будто экзамен сдали — настолько большая радость. Это было действительно счастливое событие для нас.

Многие авторы присутствовали на презентации. Некоторых я до этого даже ни разу не видела лично. Мы встретились, как друзья, пообщались, сфотографировались.

На конгрессе рестораторов «ТОП-100», февраль 2024. Фото предоставлено Анастасией Слисковой На конгрессе рестораторов «ТОП-100», февраль 2024. Фото предоставлено Анастасией Слисковой

Трудности

— Какие возникали трудности при создании сборника?

— Первая волна редактуры была на мне. Конечно, такой большой материал вычитать сложно.

Но самой главной трудностью, уже не только моей, была просто нехватка времени. Все авторы — это руководители, топ-менеджеры, управленцы, у которых день расписан. Но мы успели! Все подошли ответственно. Радостно, что нам удалось. Хотели написать еще две главы — по бонусным программам, а также по товарным знакам отдельно от патентного поверенного, раскрыть юридические моменты. К сожалению, просто не успевали.

— Сколько времени ушло на создание?

— Ровно год. Хотели, на самом деле, выпустить раньше, в октябре 2023 года. Планировали приурочить к другому крупному событию в нашей сфере, которое каждый год проводится в Москве, — «ПИР Экспо». Но мне кажется, вышло даже лучше, что презентовали книгу ровно через год, на «ТОП-100».

— Как книгу приняли на презентации?

— Презентация проходила на конгрессе рестораторов «ТОП-100». Она была включена в программу мероприятия, на нее было выделено отдельное время. «Ресторанные ведомости» также осуществляли продажу сборника для участников и гостей, был большой стенд с книгой. Некоторым специалистам, участвовавшим в конгрессе, мне довелось вручить памятные экземпляры с подписью. Очень интересно было со всеми пообщаться.

И было приятно, что книгу приняли с благодарностью, как ценность. Ведь в ней собран такой опыт, какой сложно получить одному человеку. Никто не может быть топом во всем. Что-то одно получается лучше. И мы собрали в книге как раз таких узких специалистов. Например, у нас есть даже патентный поверенный — профессиональный юрист, человек из другой сферы, Ксения Давыдова. Она писала про открытие франшизы.

И наша книга стала лидером по продажам. Честно говоря, не ожидала такого. Выпускался также сборник по HR. Казалось, он будет пользоваться большей популярностью, учитывая то, какая сейчас проблема с кадрами. Но больше всех продавалась «Гуру продвижения».

— Можно ли применить эту книгу в другой сфере?

— Вообще, маркетинг в HoReCa (аббревиатура из слов Hotel (отель), Restaurant (ресторан) и Cafe (кафе), индустрия гостеприимства — Прим. ред.) — очень сложная и специфичная сфера. Цикл жизни гостя особый. Отдача — мгновенная. Клиент сразу понимает, доволен он покупкой или нет. Это не пылесос, который может сломаться только через несколько недель. Поэтому в общественном питании больше всего отзывов.

Некоторые моменты в книге заточены именно под HoReCa, примеры приведены из этой области. Однако здесь освещено довольно много общих вопросов, которые пригодятся специалистам из любой индустрии.

Новые проекты

— Планируете ли вы еще писать?

— В следующем году выйдет вторая часть «Гуру продвижения». Не знаю пока, кто станет составителем. Но разговор об этом уже был.

Будет также несколько потоков интенсивов «Гуру продвижения» в Сколково. 1-3 апреля как раз проходит один. Некоторые авторы участвуют там в качестве экспертов-спикеров. Может быть, уже пойду туда с обучающим материалом. Опыт есть, я преподаю менеджмент политических и бизнес-процессов на кафедре политологии в АлтГУ.

И мне, на самом деле, хотелось бы написать отдельно свою книгу. И посвятить ее брендингу. Часто люди не понимают, что это такое, не знакомы с юридической стороной. Это очень сложная сфера на стыке маркетинга, экономики и таможенного дела. Переговоры с «Ресторанными ведомостями» уже веду.

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