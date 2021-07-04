Компании стали чаще спрашивать о прививке от COVID-19 при приеме на работу

В специальном опросе приняли участие руководители кадровых служб примерно 1 тыс. компаний.

Выяснилось, что 33% работодателей при собеседовании уточняют всю информацию о ковид-статусе. Уточняется, болел ли соискатель ранее, есть ли у него прививка, были ли в его семье зараженные и т.д.

«Свою позицию менеджеры по персоналу чаще всего объясняют тем, что нанимаемые сотрудники будут контактировать с клиентами, партнерами и коллегами, а значит, не должны представлять опасности для окружающих. Напротив, 49% работодателей сообщили, что они не задают таких вопросов на собеседованиях, поскольку это не имеет отношения к деловым качествам соискателя», — рассказали в Superjob.





Также были выявлены сферы деятельности, где требования к наличию привики от COVID-19 наиболее жесткие. Это транспортно-логистические компании, торговля, финансы. Мало интересуются коронавирусным прошлым в IT-компаниях, дистанционных услугах.



