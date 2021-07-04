4 июля 27°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Работа и обучение

Компании стали чаще спрашивать о прививке от COVID-19 при приеме на работу

Каждая третья российская компания спрашивает у соискателей наличие прививки от коронавируса. К таким результатам исследования пришли аналитики сервиса Superjob.

Собеседование. Работа.
Собеседование. Работа.
СС0

В специальном опросе приняли участие руководители кадровых служб примерно 1 тыс. компаний.

Выяснилось, что 33% работодателей при собеседовании уточняют всю информацию о ковид-статусе. Уточняется, болел ли соискатель ранее, есть ли у него прививка, были ли в его семье зараженные и т.д.

«Свою позицию менеджеры по персоналу чаще всего объясняют тем, что нанимаемые сотрудники будут контактировать с клиентами, партнерами и коллегами, а значит, не должны представлять опасности для окружающих. Напротив, 49% работодателей сообщили, что они не задают таких вопросов на собеседованиях, поскольку это не имеет отношения к деловым качествам соискателя», — рассказали в Superjob.



Также были выявлены сферы деятельности, где требования к наличию привики от COVID-19 наиболее жесткие. Это транспортно-логистические компании, торговля, финансы. Мало интересуются коронавирусным прошлым в IT-компаниях, дистанционных услугах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость