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Работа и обучение

Материнский капитал могут разрешить тратить на гаджеты для дистанционного обучения

В России материнский капитал могут разрешить тратить на покупку гаджетов для дистанционного обучения ребенка.

Карантин. Компьютер.
Карантин. Компьютер.
CC0

Соответствующий законопроект, разработанный в Новгородской области, внесен в Госдуму РФ. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Предлагается внести изменения <…>, предоставив возможность лицам распоряжаться средствами маткапитала в рамках направления их на получение образования ребенком посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных технологий», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на дистанционное образование многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.

Это препятствует реализации конституционного права на образование, говорится в пояснительной записке. Авторы проекта также подчеркивают — дополнительных средств федерального бюджета на реализацию закона не потребуется, пишет ura.ru.

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