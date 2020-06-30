Материнский капитал могут разрешить тратить на гаджеты для дистанционного обучения

Соответствующий законопроект, разработанный в Новгородской области, внесен в Госдуму РФ. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Предлагается внести изменения <…>, предоставив возможность лицам распоряжаться средствами маткапитала в рамках направления их на получение образования ребенком посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных технологий», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на дистанционное образование многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.
Это препятствует реализации конституционного права на образование, говорится в пояснительной записке. Авторы проекта также подчеркивают — дополнительных средств федерального бюджета на реализацию закона не потребуется, пишет ura.ru.