Медовуха в «жбане»: пятиклассникам предложили тест по Пушкину с пьющей водку царевной и отдающей свою честь

В школе Петропавловска-Камчатского ученикам пятого класса в школе предложили пройти тест по литературе с весьма своеобразными вариантами ответов.

В школе № 42 детям дали решать тест по сказке Пушкина «О мертвой царевне и семи богатырях», пишет ИА «Кам 24″.

В ответе на вопрос „От какого угощения отказалась царевна?“ пятиклассникам были предложено выбрать среди вариантов — „от вина“; „от водки“; „от сигарет“ или „от медовухи“.

Среди вариантов ответа на вопрос „И царевна к ним сошла, …хозяям отдала“. Что отдала царевна?» оказались честь, хлев, жбан и соль.

На вопрос «В избе жили…» предлагались варианты — богатыри, рыцари, бомжи.

Не читавшие Пушкина школьники могли предположить, что «Злая царевна умерла от…» — гриппа или СПИДа.

Родители учеников пришли, мягко выражаясь, в легкое недоумение.

Директор школы № 42 Лариса Артеменко объяснила, что молодая учительница наткнулась на эти тесты в интернете на одном из сайтов, где педагоги обмениваются методическими материалами. Она не заметила, что задания, выложенные коллегой из Сергиева Посада, в файле отличаются от тех, которые были на сайте. Распечатав задание, учительница не заметила, что содержание теста другое, пишет «Росбалт».

Ошибка вскрылась в тот же день и учительница из-за этого очень переживала. Администрация школы решила ее не наказывать — девушка сама когда-то училась в этой школе и, окончив университет, вернулась на работу домой.

Использовать тест учительница решила не для смеха, а чтобы разнообразить образовательный процесс, считает директор школы.