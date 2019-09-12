Медведев призвал ввести гибкие графики работы

В этой связи он допустил внесение поправок в Трудовой кодекс.
«Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовом законодательстве. Вот трудовое время у нас — это 40-часовая рабочая неделя, хотя совсем недавно у нас еще была шестидневка, относительно недавно, в конце 60-х годов. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше», — сказал глава правительства в эфире телеканала «Россия 24».
Нынешний Трудовой кодекс не соответствует современным реалиям, считает прмьер. Значительная часть людей не работает по трудовому договору, который предполагает восьмичасовой рабочий день на рабочем месте, а трудятся из дома.
Медведев отметил, что дистанционная занятость в РФ тоже нужно регулировать трудовым законодательством, пишет bfm.ru.
«Ну вот у нас есть классика, так сказать, трудового законодательства. Что это такое — трудовой договор, продолжительность рабочего дня — 8 часов, допустим, о которых вы говорите, соответственно, трудовое время, дисциплинарная ответственность и целый ряд других явлений, включая место рабочее. Но в мире все изменилось — значительная часть людей работает просто дома», — сказал Медведев.
Он отметил, что количество фрилансеров с каждым годом растет, при этом они зарабатывают неплохие деньги.