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Работа и обучение

Медведев призвал ввести гибкие графики работы

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступил за гибкое регулирование количества рабочих часов и дней, а в некоторых случаях — сокращения рабочей недели до четырех дней.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
government.ru

В этой связи он допустил внесение поправок в Трудовой кодекс.

«Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовом законодательстве. Вот трудовое время у нас — это 40-часовая рабочая неделя, хотя совсем недавно у нас еще была шестидневка, относительно недавно, в конце 60-х годов. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше», — сказал глава правительства в эфире телеканала «Россия 24».



Нынешний Трудовой кодекс не соответствует современным реалиям, считает прмьер. Значительная часть людей не работает по трудовому договору, который предполагает восьмичасовой рабочий день на рабочем месте, а трудятся из дома.

Медведев отметил, что дистанционная занятость в РФ тоже нужно регулировать трудовым законодательством, пишет bfm.ru.

«Ну вот у нас есть классика, так сказать, трудового законодательства. Что это такое — трудовой договор, продолжительность рабочего дня — 8 часов, допустим, о которых вы говорите, соответственно, трудовое время, дисциплинарная ответственность и целый ряд других явлений, включая место рабочее. Но в мире все изменилось — значительная часть людей работает просто дома», — сказал Медведев.

Он отметил, что количество фрилансеров с каждым годом растет, при этом они зарабатывают неплохие деньги.

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