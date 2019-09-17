Месяц до взлёта: что нужно знать о «Сибирском трамплине»

18 октября в Барнауле состоится главное деловое событие года, на который соберется вся элита бизнес-сообщества Сибири.

З00 предпринимателей, ТОПов, руководителей отделов и направлений, острые вопросы и дискуссии, пять основных тем и большой бизнес-практикум по управлению рисками, новые прорывные идеи, перспективные коллаборации — всё это «Сибирский трамплин».

За месяц до старта бизнес-форума организатор, компания «Магис Бизнес», анонсировала появление специального предложения для команд: покупая 4 билета категории «Стандарт», пятый билет команда получает бесплатно.

Современные руководители не без оснований считают, что командное участие в обучении, конференциях и семинарах помогает компании развиваться значительно быстрее.

Наталья Бобина. Фото предоставлено организатором

Наталья Бобина,

директор по развитию компании «Легенда жизни»:

Цели мы ставим совместно с командой, и достигаем их совместно, а не в одном лице. Очень важно сформировать единое мыслительное пространство, в котором рождаются наши идеи. Это прекрасный способ расширить рамки мышления своего и своей команды. Потом гораздо легче генерить идеи, ставить задачи и решать их. Для меня стало хорошей традицией посещать «Сибирский трамплин» совместно с моей командой, потому что одна голова хорошо, а несколько гораздо лучше. Я услышала что-то одно, мои коллеги что-то другое, и у нас получается эффект синергии.

Забронировать билеты для своей команды удобно как на сайте (гиперссылка), так и по телефону: +7 (3852) 529−759

Один из частых вопросов, которые задают будущие участники «Трамплина»: Почему я ни разу не слышал имена спикеров? Всё очевидно: потому, что форум — не концерт и не спектакль, это мероприятие, ценность которого измеряется конкретной пользой для бизнеса участников. И все спикеры «Сибирского трамплина» в 2019 году — не «звезды» в широком понимании этого слова, а суровые практики, которые приезжают на бизнес-форум, что называется, «из полей». В них нет шоуменства, гиперактивности и стремления к спецэффектам. В их семинарах и докладах нет воды, эзотерики и лишних эмоций, всё по существу. Каждый из спикеров — непререкаемый авторитет в своей сфере, уникальный эксперт.

Петр Щедровицкий: Петр Щедровицкий Член правления Центра стратегических разработок «Северо-Запад».

Эксперт по вопросам стратегического развития и один из самых известных современных российских теоретиков Промышленных революций.

Член экспертного совета Правительства РФ.

Член экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

Председатель Наблюдательного совета Некоммерческого научного фонда «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого».

Заведующий кафедрой стратегического планирования и методологии управления НИЯУ МИФИ.

Автор 13 книг

Роман Рабинович: Роман Рабинович Эксперт международного уровня.

CЕО и основатель компании Neuromap.Tech, занимающейся отцифровкой и интеграцией коллаборативных методологий со всего мира ( Agile , Scrum , Holacracy , Self-Org , DAO , Lean Startup и многих других).

Agile Scrum Holacracy Self-Org DAO Lean Startup и многих других). Ведущий эксперт Neuromap.

Занимается научно-исследовательской деятельностью в рамках ряда областей исследования Human Computer Interface.

Разработал технологическую Enterprise платформу Teal. One , предоставляющую программные инструменты на базе различных методологий для плоских и гибких самоорганизационных структур и продуктовых команд , кросс-функциональных команд.

Олеся Лоднева: Олеся Лоднева Эксперт по оценке и развитию управленческих компетенций. Более 15 лет в сфере HR.

Сертифицированный оценщик ( Экопси и RQlab).

Экопси и RQlab). За спиной более 800 часов ассессмент-центров руководителей различного уровня.

Директор по персоналу ООО «Фриматик» .

Ведет курс «Современные технологии управления развитием персонала» на Президентской программе.

Специалист по разработке деловых игр и бизнес-симуляций для обучения и развития персонала.

О других экспертах «Сибирского трамплина» можно прочитать на сайте «Магис Бизнес». А еще лучше — приходите на форум 18 октября и лично познакомьтесь с каждым из них. Такая возможность будет у всех участников.

Забронировать участие:

+7 ( 3852) 529−789 — по звонку sibtramplin.ru — на сайте

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