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Месяц до взлёта: что нужно знать о «Сибирском трамплине»

18 октября в Барнауле состоится главное деловое событие года, на который соберется вся элита бизнес-сообщества Сибири.

Что нужно знать о "Сибирском трамплине".
Что нужно знать о "Сибирском трамплине".
Фото предоставлено организатором

З00 предпринимателей, ТОПов, руководителей отделов и направлений, острые вопросы и дискуссии, пять основных тем и большой бизнес-практикум по управлению рисками, новые прорывные идеи, перспективные коллаборации — всё это «Сибирский трамплин».

За месяц до старта бизнес-форума организатор, компания «Магис Бизнес», анонсировала появление специального предложения для команд: покупая 4 билета категории «Стандарт», пятый билет команда получает бесплатно.

Современные руководители не без оснований считают, что командное участие в обучении, конференциях и семинарах помогает компании развиваться значительно быстрее.

Наталья Бобина.
Наталья Бобина.
Фото предоставлено организатором

Наталья Бобина,
директор по развитию компании «Легенда жизни»:

Цели мы ставим совместно с командой, и достигаем их совместно, а не в одном лице. Очень важно сформировать единое мыслительное пространство, в котором рождаются наши идеи. Это прекрасный способ расширить рамки мышления своего и своей команды. Потом гораздо легче генерить идеи, ставить задачи и решать их.

Для меня стало хорошей традицией посещать «Сибирский трамплин» совместно с моей командой, потому что одна голова хорошо, а несколько гораздо лучше. Я услышала что-то одно, мои коллеги что-то другое, и у нас получается эффект синергии.

Забронировать билеты для своей команды удобно как на сайте (гиперссылка), так и по телефону: +7 (3852) 529−759

Один из частых вопросов, которые задают будущие участники «Трамплина»: Почему я ни разу не слышал имена спикеров? Всё очевидно: потому, что форум — не концерт и не спектакль, это мероприятие, ценность которого измеряется конкретной пользой для бизнеса участников. И все спикеры «Сибирского трамплина» в 2019 году — не «звезды» в широком понимании этого слова, а суровые практики, которые приезжают на бизнес-форум, что называется, «из полей». В них нет шоуменства, гиперактивности и стремления к спецэффектам. В их семинарах и докладах нет воды, эзотерики и лишних эмоций, всё по существу. Каждый из спикеров — непререкаемый авторитет в своей сфере, уникальный эксперт.

Петр Щедровицкий:
Петр Щедровицкий
Петр Щедровицкий
  • Член правления Центра стратегических разработок «Северо-Запад».
  • Эксперт по вопросам стратегического развития и один из самых известных современных российских теоретиков Промышленных революций.
  • Член экспертного совета Правительства РФ.
  • Член экспертного совета Агентства стратегических инициатив.
  • Председатель Наблюдательного совета Некоммерческого научного фонда «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого».
  • Заведующий кафедрой стратегического планирования и методологии управления НИЯУ МИФИ.
  • Автор 13 книг

Роман Рабинович:
Роман Рабинович
Роман Рабинович
  • Эксперт международного уровня.
  • CЕО и основатель компании Neuromap.Tech, занимающейся отцифровкой и интеграцией коллаборативных методологий со всего мира (Agile, Scrum, Holacracy, Self-Org, DAO, Lean Startup и многих других).
  • Ведущий эксперт Neuromap.
  • Занимается научно-исследовательской деятельностью в рамках ряда областей исследования Human Computer Interface.
  • Разработал технологическую Enterprise платформу Teal. One, предоставляющую программные инструменты на базе различных методологий для плоских и гибких самоорганизационных структур и продуктовых команд, кросс-функциональных команд.

Олеся Лоднева:
Олеся Лоднева
Олеся Лоднева
  • Эксперт по оценке и развитию управленческих компетенций. Более 15 лет в сфере HR.
  • Сертифицированный оценщик (Экопси и RQlab).
  • За спиной более 800 часов ассессмент-центров руководителей различного уровня.
  • Директор по персоналу ООО «Фриматик» .
  • Ведет курс «Современные технологии управления развитием персонала» на Президентской программе.
  • Специалист по разработке деловых игр и бизнес-симуляций для обучения и развития персонала.

О других экспертах «Сибирского трамплина» можно прочитать на сайте «Магис Бизнес». А еще лучше — приходите на форум 18 октября и лично познакомьтесь с каждым из них. Такая возможность будет у всех участников.

Забронировать участие:

  1. +7 (3852) 529−789 — по звонку
  2. sibtramplin.ru — на сайте

(18+)

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