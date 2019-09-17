Месяц до взлёта: что нужно знать о «Сибирском трамплине»

З00 предпринимателей, ТОПов, руководителей отделов и направлений, острые вопросы и дискуссии, пять основных тем и большой бизнес-практикум по управлению рисками, новые прорывные идеи, перспективные коллаборации — всё это «Сибирский трамплин».
За месяц до старта бизнес-форума организатор, компания «Магис Бизнес», анонсировала появление специального предложения для команд: покупая 4 билета категории «Стандарт», пятый билет команда получает бесплатно.
Современные руководители не без оснований считают, что командное участие в обучении, конференциях и семинарах помогает компании развиваться значительно быстрее.
Наталья Бобина,
директор по развитию компании «Легенда жизни»:
Цели мы ставим совместно с командой, и достигаем их совместно, а не в одном лице. Очень важно сформировать единое мыслительное пространство, в котором рождаются наши идеи. Это прекрасный способ расширить рамки мышления своего и своей команды. Потом гораздо легче генерить идеи, ставить задачи и решать их.
Для меня стало хорошей традицией посещать «Сибирский трамплин» совместно с моей командой, потому что одна голова хорошо, а несколько гораздо лучше. Я услышала что-то одно, мои коллеги что-то другое, и у нас получается эффект синергии.
Забронировать билеты для своей команды удобно как на сайте (гиперссылка), так и по телефону: +7 (3852) 529−759
Один из частых вопросов, которые задают будущие участники «Трамплина»: Почему я ни разу не слышал имена спикеров? Всё очевидно: потому, что форум — не концерт и не спектакль, это мероприятие, ценность которого измеряется конкретной пользой для бизнеса участников. И все спикеры «Сибирского трамплина» в 2019 году — не «звезды» в широком понимании этого слова, а суровые практики, которые приезжают на бизнес-форум, что называется, «из полей». В них нет шоуменства, гиперактивности и стремления к спецэффектам. В их семинарах и докладах нет воды, эзотерики и лишних эмоций, всё по существу. Каждый из спикеров — непререкаемый авторитет в своей сфере, уникальный эксперт.
- Член правления Центра стратегических разработок «Северо-Запад».
- Эксперт по вопросам стратегического развития и один из самых известных современных российских теоретиков Промышленных революций.
- Член экспертного совета Правительства РФ.
- Член экспертного совета Агентства стратегических инициатив.
- Председатель Наблюдательного совета Некоммерческого научного фонда «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого».
- Заведующий кафедрой стратегического планирования и методологии управления НИЯУ МИФИ.
- Автор 13 книг
- Эксперт международного уровня.
- CЕО и основатель компании Neuromap.Tech, занимающейся отцифровкой и интеграцией коллаборативных методологий со всего мира (Agile, Scrum, Holacracy, Self-Org, DAO, Lean Startup и многих других).
- Ведущий эксперт Neuromap.
- Занимается научно-исследовательской деятельностью в рамках ряда областей исследования Human Computer Interface.
- Разработал технологическую Enterprise платформу Teal. One, предоставляющую программные инструменты на базе различных методологий для плоских и гибких самоорганизационных структур и продуктовых команд, кросс-функциональных команд.
- Эксперт по оценке и развитию управленческих компетенций. Более 15 лет в сфере HR.
- Сертифицированный оценщик (Экопси и RQlab).
- За спиной более 800 часов ассессмент-центров руководителей различного уровня.
- Директор по персоналу ООО «Фриматик» .
- Ведет курс «Современные технологии управления развитием персонала» на Президентской программе.
- Специалист по разработке деловых игр и бизнес-симуляций для обучения и развития персонала.
О других экспертах «Сибирского трамплина» можно прочитать на сайте «Магис Бизнес». А еще лучше — приходите на форум 18 октября и лично познакомьтесь с каждым из них. Такая возможность будет у всех участников.
Забронировать участие:
- +7 (3852) 529−789 — по звонку
- sibtramplin.ru — на сайте
(18+)