Мигрантов обязали сдавать экзамены по русскому языку, истории и праву

Согласно документу, мигранты должны свободно говорить на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы.
Это касается, консультаций в больнице, собеседований на работу и обращения в полицию. Также их обязали уметь заполнять необходимые документы и заявления.
При сдаче экзамена по истории России у мигрантов проверят знание названий крупнейших городов, государственных праздников и знаковых событий.
Кроме того, соискатели из-за рубежа обяжут ознакомиться с правами, свободами и обязанностями при пребывании на территории страны.
Эти требования, за некоторым исключением, касаются и тех, кто планирует только временно жить в России.