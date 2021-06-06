7 июня
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Работа и обучение

Мигрантов обязали сдавать экзамены по русскому языку, истории и праву

Правительство РФ утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ законодательства для иностранных рабочих, сообщает РИА Новости.

Мигранты.
Мигранты.
Пресс-служба ФМС по городу Москве

Согласно документу, мигранты должны свободно говорить на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы.

Это касается, консультаций в больнице, собеседований на работу и обращения в полицию. Также их обязали уметь заполнять необходимые документы и заявления.

При сдаче экзамена по истории России у мигрантов проверят знание названий крупнейших городов, государственных праздников и знаковых событий.

Кроме того, соискатели из-за рубежа обяжут ознакомиться с правами, свободами и обязанностями при пребывании на территории страны.

Эти требования, за некоторым исключением, касаются и тех, кто планирует только временно жить в России.

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