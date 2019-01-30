Минкомсвязь требует повысить зарплату сотрудникам «Почты России»

Минкомсвязь РФ настаивает на увеличении заработной платы сотрудникам «Почты России» к 2023−2024 годам как минимум в 1,5 раза — почти до 35 тыс. рублей, заявил глава ведомства Константин Носков.

Он отметил, что средняя зарплата в «Почте» составляет 23,204 тысячи рублей.

«Сейчас обсуждаем стратегию „Почты России“, и я настаиваю, чтобы в результате реализации стратегии к 2023−2024 годам мы вышли на увеличение зарплаты как минимум в полтора раза. Я думаю, что это должно быть одной из наших приоритетных задач», — сказал министр, выступая на встрече с членами Совета Федерации, сообщает РИА Новости.

Новая стратегия развития «Почты» на 2019−2023 годы еще не утверждена правительством.

Стратегия подразумевает увеличение выручки «Почты» к 2023 году на 80 млрд рублей, до уровня более 270 млрд рублей, сообщал ранее глава предприятия Николай Подгузов.

Кроме того, новая стратегия подразумевает создание цифровой логистической экосистемы, включающей современные сортировочные центры, склады для обработки заказов, современные информационные решения, пишет bfm.ru. Для реализации этих планов почтовый оператор намерен построить 38 логистических центров по всей России, которые позволят сократить сроки доставки посылок — до 1−3 дней на большей части территории страны.