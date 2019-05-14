Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии

Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии. Проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов, пишет «Российская газета».

В частности, в перечень предлагают включить не только профессии, должности и специальности, характерные для растениеводства, животноводства и рыбоводства, но и те, в функциональные обязанности которых входят работы по обслуживанию и ремонту сельхозтехники, производственного оборудования, обслуживанию, в том числе — охране производственных сельхозобъектов.

Например, в список предлагают внести представителей таких профессий, как кладовщик, подсобный рабочий, сторож, молотобоец, кочегар и другие.

Речь также идет и о начальниках. Издание отмечает, что список может пополниться за счет инженеров техников, заведующих складов, гаражей.