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Работа и обучение

Молодые барнаульцы стали больше предпочитать фриланс госслужбе

Жители столицы Алтайского края все больше соглашаются работать дома на условиях фриланса, а вот государственная служба теряет для них свою привлекательность. Об этом сообщает агентство HeadHunter, которое провело исследование предпочтений соискателей в Барнауле.

Телефон, компьютер.
Телефон, компьютер.
unsplash.com

По данным агентства, количество барнаульцев, желающих работать в госсекторе, сократилось за последние три года в два раза — с 38% до 19%.

Возможно, это связано с невысокими, по сравнению с рынком, заработными платами на первичных должностях госслужбы — специалиста (около 20 тыс. рублей), ведущего специалиста (23−27 тыс. рублей) и консультанта (32−34 тыс. рублей).

В качестве преимуществ работы в государственных органах власти молодые соискатели гораздо реже стали отмечать стабильность, возможность карьерного роста, высокий статус и престиж работы и возможность работать на благо общества. Зато в числе растущих аргументов в пользу госслужбы теперь называют социальный пакет, премии.

Предпочтения барнаульцев, прежде всего — молодежи — за три года перетекли в сферу фриланса, где готовы сегодня работать до 17% опрошенных, а также в работу по найму в коммерческой структуре (рост с 36% до 41%).

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