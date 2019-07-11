Молодые барнаульцы стали больше предпочитать фриланс госслужбе

По данным агентства, количество барнаульцев, желающих работать в госсекторе, сократилось за последние три года в два раза — с 38% до 19%.
Возможно, это связано с невысокими, по сравнению с рынком, заработными платами на первичных должностях госслужбы — специалиста (около 20 тыс. рублей), ведущего специалиста (23−27 тыс. рублей) и консультанта (32−34 тыс. рублей).
В качестве преимуществ работы в государственных органах власти молодые соискатели гораздо реже стали отмечать стабильность, возможность карьерного роста, высокий статус и престиж работы и возможность работать на благо общества. Зато в числе растущих аргументов в пользу госслужбы теперь называют социальный пакет, премии.
Предпочтения барнаульцев, прежде всего — молодежи — за три года перетекли в сферу фриланса, где готовы сегодня работать до 17% опрошенных, а также в работу по найму в коммерческой структуре (рост с 36% до 41%).