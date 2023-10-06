Можно ли заработать в интернете в 2023 году

Что должно насторожить?
Прежде чем выбрать платформу, на которой вы будете работать, важно понять, что обещают ее организаторы. Некоторые признаки, которые могут говорить о недобросовестности владельцев ресурса:
- Огромный заработок «из ничего». Если работа откровенно легкая (ставить лайки, совершать транзакции, писать отзывы и т.д.), а за это вам обещают десятки тысяч рублей, скорее всего, речь идет о «разводе».
- Реферальные программы. Если весь заработок построен на том, чтобы вложить определенную сумму, а затем привлечь «последователей», то, скорее всего, речь идет о финансовой пирамиде.
- Работа с платным обучением (как правило, достаточно дорогим). Никто не говорит, что учиться и вкладываться в образование не нужно, но если за то, чтобы начать трудиться, с вас требуют крупный «взнос», это должно насторожить.
- Сверхприбыль на рынке инвестиций. Всевозможные вклады в финансовые организации, за которые вам обещают 50-70% прибыли, супервыгодный трейдинг, инновационные способы заработка в мире криптовалют – это и многое другое на деле часто оказывается обманом.
- Любая работа с запросом большого числа личных данных, включая доход, скан паспорта, номера карт и т.д.
- Объемные тестовые задания, выполнять которые нужно бесплатно.
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Можно ли заработать без обмана?
Конечно, но стоит понимать, что, как и в реальной отрасли экономики, сделать это можно, приложив усилия и потратив время. Какие способы популярны сегодня:
- Реклама в соцсетях.
- Ведение блога.
- Торговля на рынке ценных бумаг (обучение обязательно).
- Инвестиции в перспективные интернет-проекты (риски высоки, средняя доходность составляет 10-20% годовых).
- Фриланс.
- Работа с маркетплейсами.
- Работа с отзывами (оплата невысока, но и риск минимален).
- Монетизация сайтов.
- Партнерский маркетинг.
- Дропшиппинг.
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