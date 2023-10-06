6 октября
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Можно ли заработать в интернете в 2023 году

Возможность заработка в интернете интересует многих. Такой вариант подходит для студентов, женщин в декрете, тех, кто хочет совместить работу в сети с основной, а также многих других. При этом, новичкам бывает непросто определить, надежный ли сайт предлагает им возможность заработка, или нет. Помочь выявить мошенников помогут специализированные обзоры, в которых разбираются популярные, а также самые новые схемы обмана.

Работа за ноутбуком.
Работа за ноутбуком.
Фото: ru.freepik.com, автор yanalya.

Что должно насторожить?

Прежде чем выбрать платформу, на которой вы будете работать, важно понять, что обещают ее организаторы. Некоторые признаки, которые могут говорить о недобросовестности владельцев ресурса:

  1. Огромный заработок «из ничего». Если работа откровенно легкая (ставить лайки, совершать транзакции, писать отзывы и т.д.), а за это вам обещают десятки тысяч рублей, скорее всего, речь идет о «разводе».
  2. Реферальные программы. Если весь заработок построен на том, чтобы вложить определенную сумму, а затем привлечь «последователей», то, скорее всего, речь идет о финансовой пирамиде.
  3. Работа с платным обучением (как правило, достаточно дорогим). Никто не говорит, что учиться и вкладываться в образование не нужно, но если за то, чтобы начать трудиться, с вас требуют крупный «взнос», это должно насторожить.
  4. Сверхприбыль на рынке инвестиций. Всевозможные вклады в финансовые организации, за которые вам обещают 50-70% прибыли, супервыгодный трейдинг, инновационные способы заработка в мире криптовалют – это и многое другое на деле часто оказывается обманом.
  5. Любая работа с запросом большого числа личных данных, включая доход, скан паспорта, номера карт и т.д.
  6. Объемные тестовые задания, выполнять которые нужно бесплатно.

Ознакомиться с реальными сайтами-мошенниками, многие из которых продолжают обманывать людей прямо сейчас, вы можете на портале https://check-dream.com. Информация регулярно обновляется, и, к сожалению, список недобросовестных работодателей в сети только растет.

Можно ли заработать без обмана?

Конечно, но стоит понимать, что, как и в реальной отрасли экономики, сделать это можно, приложив усилия и потратив время. Какие способы популярны сегодня:

  1. Реклама в соцсетях.
  2. Ведение блога.
  3. Торговля на рынке ценных бумаг (обучение обязательно).
  4. Инвестиции в перспективные интернет-проекты (риски высоки, средняя доходность составляет 10-20% годовых).
  5. Фриланс.
  6. Работа с маркетплейсами.
  7. Работа с отзывами (оплата невысока, но и риск минимален).
  8. Монетизация сайтов.
  9. Партнерский маркетинг.
  10. Дропшиппинг.

Еще больше легальных источников заработка в сети вы найдете на портале check-dream.com.

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