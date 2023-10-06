Можно ли заработать в интернете в 2023 году

Возможность заработка в интернете интересует многих. Такой вариант подходит для студентов, женщин в декрете, тех, кто хочет совместить работу в сети с основной, а также многих других. При этом, новичкам бывает непросто определить, надежный ли сайт предлагает им возможность заработка, или нет. Помочь выявить мошенников помогут специализированные обзоры , в которых разбираются популярные, а также самые новые схемы обмана.

Что должно насторожить?

Прежде чем выбрать платформу, на которой вы будете работать, важно понять, что обещают ее организаторы. Некоторые признаки, которые могут говорить о недобросовестности владельцев ресурса:

Огромный заработок «из ничего». Если работа откровенно легкая (ставить лайки, совершать транзакции, писать отзывы и т.д.), а за это вам обещают десятки тысяч рублей, скорее всего, речь идет о «разводе». Реферальные программы. Если весь заработок построен на том, чтобы вложить определенную сумму, а затем привлечь «последователей», то, скорее всего, речь идет о финансовой пирамиде. Работа с платным обучением (как правило, достаточно дорогим). Никто не говорит, что учиться и вкладываться в образование не нужно, но если за то, чтобы начать трудиться, с вас требуют крупный «взнос», это должно насторожить. Сверхприбыль на рынке инвестиций. Всевозможные вклады в финансовые организации, за которые вам обещают 50-70% прибыли, супервыгодный трейдинг, инновационные способы заработка в мире криптовалют – это и многое другое на деле часто оказывается обманом. Любая работа с запросом большого числа личных данных, включая доход, скан паспорта, номера карт и т.д. Объемные тестовые задания, выполнять которые нужно бесплатно.

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Можно ли заработать без обмана?

Конечно, но стоит понимать, что, как и в реальной отрасли экономики, сделать это можно, приложив усилия и потратив время. Какие способы популярны сегодня:

Реклама в соцсетях. Ведение блога. Торговля на рынке ценных бумаг (обучение обязательно). Инвестиции в перспективные интернет-проекты (риски высоки, средняя доходность составляет 10-20% годовых). Фриланс. Работа с маркетплейсами. Работа с отзывами (оплата невысока, но и риск минимален). Монетизация сайтов. Партнерский маркетинг. Дропшиппинг.

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