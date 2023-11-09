9 ноября
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Работа и обучение

На Алтай-Коксе наградили лучших слесарей-ремонтников

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников.

На Алтай-Коксе прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников.
На Алтай-Коксе прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Соревновались в мастерстве 12 сотрудников специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования. Все они прошли тестирование на знание теории. Восемь участников, которые лучше других ответили на 50 теоретических вопросов, прошли во второй этап.

В ходе практической части конкурсанты в течение 70 минут изготавливали специальную подставку под паяльник. Эксперты оценивали по 16 параметрам качество выполнения практической работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

На Алтай-Коксе прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников.
На Алтай-Коксе прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

В результате победителем стал Сергей Светлаков, второе место занял Василий Тишаков, третье — Руслан Губарев. Лучшим молодым рабочим признали Виталия Платонова. Победителей отметили дипломами, денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».

В 2023 году на Алтай-Коксе проходит девять конкурсов профессионального мастерства и три конкурса, направленных на развитие компетенций металлургов — «Наставник года», «Мастер года» и общегрупповой «Молодой лидер».

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