На Алтай-Коксе наградили лучших слесарей-ремонтников

Соревновались в мастерстве 12 сотрудников специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования. Все они прошли тестирование на знание теории. Восемь участников, которые лучше других ответили на 50 теоретических вопросов, прошли во второй этап.

В ходе практической части конкурсанты в течение 70 минут изготавливали специальную подставку под паяльник. Эксперты оценивали по 16 параметрам качество выполнения практической работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

На Алтай-Коксе прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников. Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

В результате победителем стал Сергей Светлаков, второе место занял Василий Тишаков, третье — Руслан Губарев. Лучшим молодым рабочим признали Виталия Платонова. Победителей отметили дипломами, денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».