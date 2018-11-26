На бесплатном семинаре в Барнауле расскажут 7 правил сохранения клиентов

В 78% компаний не умеют делать повторные продажи и удерживать клиентов. Каждый директор хотя бы раз терял ключевого менеджера вместе с базой лидов и наработанными связями. Знакомая ситуация?

6 декабря в Барнауле пройдет семинар «Как запустить продажи на полную мощность? 7 правил сохранения клиентов». Участники узнают, как сберечь главный ресурс компании, как влюбить в себя клиента и работать на 100%. Программа семинара специально разработана для директоров и собственников бизнеса, для менеджеров, ведущих продажи, и их руководителей.

Прочитать полную программу семинара можно на сайте организатора.

«После семинара вы увидите слабые места отдела продаж, заткнете „черные дыры“, через которые утекают клиенты и ваша прибыль. Чтобы запустить продажи на полную мощность можно влить 245 000 руб. в рекламу, нанять 54 продажника, а можно всего лишь эффективно работать с готовым ресурсом — вашей накопленной клиентской базой» — уверяют организаторы.

Чтобы приумножать клиентов и продавать больше узнайте 7 правил сохранения клиентов. Вот некоторые из них:

Все контакты , заявки и обращения клиентов должны автоматически фиксироваться. Как это запустить без помощи программиста участники узнают на семинаре. Автоматизируйте повторные продажи. Продали клиенту? Запланируйте повторную продажу. Но клиентов много , а менеджер один. Кто бы напомнил связаться с клиентом и снова предложить услугу или товар? Есть такой инструмент! Подробнее на семинаре. Проводите аналитику и следите за воронками продаж , выполнением плана. Находите слабые места в продажах и превращайте их в сильные. Как проводить аналитику без таблички и калькулятора в один клик — расскажут на семинаре.

«Представьте, уже через 1 месяц после семинара вы видите резкий рост продаж и получаете новые возможности для развития бизнеса. А если вы наблюдаете за всем этим удаленно, с пляжа на Мальдивах? Нравится перспектива? Это все реально, если инвестировать всего 5 часов времени в посещение семинара» — акцентируют организаторы.

Программа и регистрация

Посмотреть программу семинара и зарегистрироваться нужно на сайте. Мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено.

На прошлом семинаре в Барнауле регистрацию пришлось закрыть на неделю раньше, поэтому организаторы рекомендуют не откладывать, а прямо сейчас потратить 3 секунды и отправить заявку на участие. Записи и трансляции не будет.

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