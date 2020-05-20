На онлайн-площадке центра «Мой бизнес» расскажут как запустить интернет-магазин за 1 час

27 мая 2020 года бизнес-практик, предприниматель, интернет маркетолог, основатель онлайн сервиса Digarson.ru Алексей Зулин расскажет о том, как максимально быстро и с минимальным бюджетом запустить онлайн продажи для любого бизнеса.
Программа вебинара:
- Зачем продавать в онлайн?
- Основные каналы онлайн продаж (веб сайты, социальные сети, маркетплейсы)
- Что нужно учитывать, запуская свой интернет-магазин
- Обзор конструктора интернет-магазинов Digarson
- Как запустить интернет-магазин за 1 час на конструкторе Digarson.ru
- Расширенные возможности платформы Digarson
- Эффективные способы продвижения интернет-магазина
Когда: 27 мая 2020 г.
Во сколько: 15:00
Как долго: 1 час 30 минут
Сколько стоит: бесплатно
Количество мест ограничено.
Необходима обязательная предварительная регистрация на мойбизнес22.рф
Возрастное ограничение: 16+