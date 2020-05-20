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Малый бизнес
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На онлайн-площадке центра «Мой бизнес» расскажут как запустить интернет-магазин за 1 час

Не упустите возможность получить бесплатную образовательную поддержку от Центра поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП и его партнера — основателя онлайн сервиса Digarson.ru Алексея Зулина.

Вебинар. Ноутбук.
Вебинар. Ноутбук.
СС0

27 мая 2020 года бизнес-практик, предприниматель, интернет маркетолог, основатель онлайн сервиса Digarson.ru Алексей Зулин расскажет о том, как максимально быстро и с минимальным бюджетом запустить онлайн продажи для любого бизнеса.

Программа вебинара:
  • Зачем продавать в онлайн?
  • Основные каналы онлайн продаж (веб сайты, социальные сети, маркетплейсы)
  • Что нужно учитывать, запуская свой интернет-магазин
  • Обзор конструктора интернет-магазинов Digarson
  • Как запустить интернет-магазин за 1 час на конструкторе Digarson.ru
  • Расширенные возможности платформы Digarson
  • Эффективные способы продвижения интернет-магазина

Когда: 27 мая 2020 г.

Во сколько: 15:00

Как долго: 1 час 30 минут

Сколько стоит: бесплатно

Количество мест ограничено.

Необходима обязательная предварительная регистрация на мойбизнес22.рф

Возрастное ограничение: 16+

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