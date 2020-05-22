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На площадке Алтайского фонда МСП проведут онлайн-семинар о профилактике распространения коронавирусной инфекции

25 мая 2020 года на канале центра Мой бизнес Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров совместно с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю проведет онлайн-семинар для предпринимателей «Профилактика распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении предпринимательской деятельности».

Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.
Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.
Дмитрий Лямзин.

Целью семинара является повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о правах и обязанностях предпринимателей, и юридических лиц в рамках ограничительных мероприятий.

Спикеры:

  • Нестеров П.А., Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, Боброва Е.В. — начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания,
  • Волынцев О.А. — начальник отдела юридического обеспечения,
  • Шестопалов А.Н. — зам. начальника отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной

В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы:

  1. соблюдение санитарно-эпидемиологических требований для продолжения работы предпринимательских объектов во время ограничительных мероприятий;
  2. о правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования;
  3. особенности проведения проверок органами Роспотребнадзора и на что обратить внимание при проведении таких проверок.

Трансляция мероприятия состоится 25 мая 2020 года в 11.00 в режиме онлайн на YouTube канале Алтайского фонда МСП @altfond22

Направить вопросы по заявленной теме мероприятия можно до 11.00 понедельника, 25.05.2020 на адрес электронной почты upred-ak@mail.ru или портал мойбизнес22.рф. Ответы на поступившие вопросы будут даны в ходе проведения публичных обсуждений.

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