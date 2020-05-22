На площадке Алтайского фонда МСП проведут онлайн-семинар о профилактике распространения коронавирусной инфекции

Целью семинара является повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о правах и обязанностях предпринимателей, и юридических лиц в рамках ограничительных мероприятий.
Спикеры:
- Нестеров П.А., Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, Боброва Е.В. — начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания,
- Волынцев О.А. — начальник отдела юридического обеспечения,
- Шестопалов А.Н. — зам. начальника отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной
В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы:
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований для продолжения работы предпринимательских объектов во время ограничительных мероприятий;
- о правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования;
- особенности проведения проверок органами Роспотребнадзора и на что обратить внимание при проведении таких проверок.
Трансляция мероприятия состоится 25 мая 2020 года в 11.00 в режиме онлайн на YouTube канале Алтайского фонда МСП @altfond22
Направить вопросы по заявленной теме мероприятия можно до 11.00 понедельника,
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