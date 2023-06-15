Начался прием заявок на образовательный проект «Мама-предприниматель».

В Алтайском крае программа пройдет в г. Барнауле с 3 по 7 июля 2023 г.

Цель проекта — помочь женщинам с детьми открыть свое дело или развить его. Участницы получают комплексные знания необходимые для открытия своего дела, а лучший проект получит 100 тысяч рублей на реализацию.

Программа «Мама-предприниматель» — популярный, востребованный проект, который дает возможность женщинам сделать свой старт в бизнесе более комфортным, преодолеть барьеры, с которыми можно столкнуться в начале пути: нехваткой знаний о ведении бизнеса и отсутствием стартового капитала. В этом году в Программе примут участие более 1500 женщин. Помимо главного приза успешным проектам будет оказана дополнительная поддержка — бюджеты на продвижение своих товаров или услуг на рекламных поверхностях и в социальных сетях, — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Бесплатное обучение проходит в формате многодневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получает грант в размере 100 000 рублей.

Кто может принять участие:

Женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске, в том числе матери, женщины-усыновители, женщины-опекуны, женщины-попечители или приемные матери

Женщины, не имеющие, либо ведущие предпринимательскую деятельность менее 1 года по данным ЕГРЮЛ на дату участия в программе «Мама-предприниматель»

Прием заявок на бесплатное бизнес-обучение продлится до 25 июня. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой бизнес-проект. По итогам рассмотрения заявок в интенсиве примут участие до 35 женщин.

Зарегистрироваться для участия в проекте и узнать подробности можно на сайте мамапредприниматель.рф.

В этом году Корпорация МСП полностью обновила образовательную программу. В течение пяти дней ее участницы разработают и подготовят под ключ свои предпринимательские проекты. Они пройдут все этапы: от замысла и разработки гипотезы до составления дорожной карты развития, разработки стратегии и упаковки готовой идеи бизнеса. На каждом отрезке помогать и консультировать участниц будут опытные эксперты. В финале каждая из них представит на суд жюри конкурса свои полноценные бизнес-проекты в формате инвестиционных презентаций. Фактически они преодолеют весь путь, который проходит начинающий предприниматель от момента появления идеи до привлечения к ее реализации инвесторов, — прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Антон Слободчиков,

директор Алтайского фонда МСП, рассказывает о запуске проекта:

В Алтайском крае за все время реализации программы было 5 выпусков. Прошло обучение около 200 мамочек, заинтересованных в открытии бизнеса. В нашем регионе программа актуальна среди женщин с детьми. Начинаем реализацию программы с большим вдохновением, ждем заявки и готовим насыщенную программу обучения с нетворкингом и бизнес-визитами в компании, которыми руководят бизнес-леди нашего региона.

Проект реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», АО «Корпорация МСП», Союз женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.