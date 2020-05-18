Народный вопрос. Что делать, если вас уволили за прогул?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Меня уволили за прогул. Я не знал, что график работы изменился, поэтому не пришел на работу. Что мне делать?» Мы разобрались — рассказываем.

Юрист «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что увольнение за прогул — это дисциплинарное взыскание. Это значит, что до того, как принять кардинальные меры, работодатель обязан потребовать от сотрудника объяснение причины отсутствия на работе (ст. 193 Трудового кодекса РФ). Дальнейшая судьба работника зависит от того, что он написал в этой объяснительной.

Сергей Беззубенко,

адвокат:

Если вас уволили с нарушением закона — необходимо обратиться в суд с заявлением о восстановлении на работе или с жалобой в трудовую инспекцию. Оно не облагается государственной пошлиной. В суде работодатель будет обязан доказать законность увольнения. Советую перед этим обратиться за консультацией к юристу.

Документы. Бумаги. СС0

Адвокат объяснил, что человек имеет право потребовать изменить основание увольнения в трудовой книжке на формулировку «по собственному желанию» — вместо восстановления на работе. А также заявить о возмещении морального вреда.

Сергей Беззубенко,

адвокат: