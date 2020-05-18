Народный вопрос. Что делать, если вас уволили за прогул?

Юрист «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что увольнение за прогул — это дисциплинарное взыскание. Это значит, что до того, как принять кардинальные меры, работодатель обязан потребовать от сотрудника объяснение причины отсутствия на работе (ст. 193 Трудового кодекса РФ). Дальнейшая судьба работника зависит от того, что он написал в этой объяснительной.
Сергей Беззубенко,
адвокат:
Если вас уволили с нарушением закона — необходимо обратиться в суд с заявлением о восстановлении на работе или с жалобой в трудовую инспекцию. Оно не облагается государственной пошлиной. В суде работодатель будет обязан доказать законность увольнения. Советую перед этим обратиться за консультацией к юристу.
Адвокат объяснил, что человек имеет право потребовать изменить основание увольнения в трудовой книжке на формулировку «по собственному желанию» — вместо восстановления на работе. А также заявить о возмещении морального вреда.
Сергей Беззубенко,
адвокат:
Написать заявление в суд можно в течение одного месяца со дня получения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки (ст. 392 Трудового кодекса РФ). Если этот срок пропущен, то стоит обратиться к юристу, почти всегда можно попытаться найти основания для его восстановления.