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Работа и обучение

Народный вопрос. Можно ли привлечь работодателя к уголовной ответственности при задержке зарплаты?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Правда ли, что теперь можно привлечь работодателя к уголовной ответственности при задержке зарплаты?». Мы разобрались — объясняем.

Долги.
Долги.
СС0

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что уголовная ответственность руководителей организации или работодателей-физических лиц установлена в Уголовном кодексе РФ еще с 2011 года.

Наказуемой по УК РФ является частичная невыплата (больше половины оговоренной суммы) зарплаты, пенсий, стипендий, пособий свыше трех месяцев, совершенная из личной заинтересованности руководства организации. А также полная невыплата свыше двух месяцев.

С января 2019 года в УК РФ появилось новое положение. При условии, если работодатель совершил такое преступление впервые, он может быть освобожден от уголовной ответственности, если в полном объеме погасит задолженность.

Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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