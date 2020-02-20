Народный вопрос. Можно ли привлечь работодателя к уголовной ответственности при задержке зарплаты?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Правда ли, что теперь можно привлечь работодателя к уголовной ответственности при задержке зарплаты?». Мы разобрались — объясняем.

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что уголовная ответственность руководителей организации или работодателей-физических лиц установлена в Уголовном кодексе РФ еще с 2011 года.

Наказуемой по УК РФ является частичная невыплата (больше половины оговоренной суммы) зарплаты, пенсий, стипендий, пособий свыше трех месяцев, совершенная из личной заинтересованности руководства организации. А также полная невыплата свыше двух месяцев.

С января 2019 года в УК РФ появилось новое положение. При условии, если работодатель совершил такое преступление впервые, он может быть освобожден от уголовной ответственности, если в полном объеме погасит задолженность.

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