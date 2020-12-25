«Газпром» против РЖД и «Роснефти». Названы самые любимые работодатели россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) попросил россиян назвать самых предпочитаемых работодателей. Выяснилось, что большинство граждан мечтают работать в госкорпорациях, чтобы получать большую зарплату.

Первое место среди самых желанных работодателей занял «Газпром», где мечты сбываются — в компанию мечтают трудоустроиться 34% опрошенных россиян.

Второе место занял железнодорожники. Получить заветную корочку сотрудника РЖД хотели бы 19% опрошенных.

На третьем месте нефтяная компания «Роснефть» — в нее хотели бы попасть на работу 17% опрошенных.

Также в первой десятке наиболее привлекательных работодателей оказались: Сбербанк, «Яндекс», «Аэрофлот», «Росатом», «Лукойл», «Норильский никель» и Mail.ru.

Среди критериев привлекательности у ТОП-10 работодателей страны на первом месте оказалась «зарплата» в этих компаниях.

Далее идут «стабильность и безопасность», а также «своевременное выполнение компанией своих обязательств перед сотрудниками».