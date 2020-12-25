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26 декабря
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Работа и обучение

«Газпром» против РЖД и «Роснефти». Названы самые любимые работодатели россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) попросил россиян назвать самых предпочитаемых работодателей. Выяснилось, что большинство граждан мечтают работать в госкорпорациях, чтобы получать большую зарплату.

Компания «Газпром газораспределение Барнаул» открыла новый Центр обслуживания клиентов.
Компания «Газпром газораспределение Барнаул» открыла новый Центр обслуживания клиентов.
Анна Зайкова

Первое место среди самых желанных работодателей занял «Газпром», где мечты сбываются — в компанию мечтают трудоустроиться 34% опрошенных россиян.

Второе место занял железнодорожники. Получить заветную корочку сотрудника РЖД хотели бы 19% опрошенных.

На третьем месте нефтяная компания «Роснефть» — в нее хотели бы попасть на работу 17% опрошенных.

Также в первой десятке наиболее привлекательных работодателей оказались: Сбербанк, «Яндекс», «Аэрофлот», «Росатом», «Лукойл», «Норильский никель» и Mail.ru.

Среди критериев привлекательности у ТОП-10 работодателей страны на первом месте оказалась «зарплата» в этих компаниях.

Далее идут «стабильность и безопасность», а также «своевременное выполнение компанией своих обязательств перед сотрудниками».

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