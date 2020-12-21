О снижении доходов сообщили более трети работающих россиян

Около 32% сотрудников российских компаний сообщили, что в этом году у них сократились доходы, пишет Forbes со ссылкой на результаты исследования международной рекрутинговой компании Hays.

Каждый пятый признался, что причина этому — увольнение по собственному желанию.

Среди причин снижения доходов — сокращение на работе (10%), уменьшение бонусов (14%), переход на другую должность с меньшей зарплатой (11%), занижение трудовой ставки (9%) и потеря дополнительного заработка (8%).

Рост

Еще 30% работников завили, что их доходы увеличились. Однако этот показатель сократился на 28% по сравнению с прошлым годом. Почти 49% сотрудников рассказали, что доходы выросли благодаря повышению зарплаты. А 23% пояснили, что причина роста доходов — смена работы, пишет polit.ru.

Наибольший рост зарплат зафиксировали в IT-сфере.

Во втором квартале этого года 4,6 млн официально трудоустроенных россиян получили меньшую зарплату, чем раньше. Это произошло из-за ее сокращения, неоплачиваемых отпусков или введения простоя на предприятиях.