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О том, как продавать больше онлайн, узнают участники eMarketingSib-2020

18−19 ноября 2020 года в Новосибирске уже в шестой раз состоится Сибирская конференция «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат» — eMarketingSib-2020. Организаторами мероприятия выступают Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь». Мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате и соберет более 200 специалистов по интернет-маркетингу со всей Сибири.

Сибирская конференция eMarketingSib.
Сибирская конференция eMarketingSib.
Фото предоставлено организатором

На конференции выступят эксперты из ведущих федеральных и региональных компаний, таких как Яндекс. Маркет, Goods.ru, Retail Rocket, Travelpayouts, «Суши-мастер» и других. 18 ноября будут проходить два параллельных потока: первый поток будет включать в себя 4 секции. Первая и вторая секции будут посвящены возможностям и инструментам, которые помогут развиваться региональному бизнесу, трендам на рынке, новым стратегиям и подходам в управлении. В рамках третьей секции эксперты рассмотрят перспективные виды маркетинга, такие как маркетинг на маркетплейсах и логистический маркетинг. В ходе четвертой секции спикеры конференции поделятся новыми инструментами, расскажут о перспективных сервисах и возможностях, которые помогут повысить digital эффективность. Во втором потоке будут рассмотрены кейсы компаний по разным аспектам построения интернет-маркетинга; участники получат ответы на вопросы: кому нужны мобильные приложения, как генерировать контент для соцсетей, что такое дизайн пользовательского опыта и др.

Сибирская конференция eMarketingSib.
Сибирская конференция eMarketingSib.
Фото предоставлено организатором

Во второй день мероприятия, 19 ноября, пройдут мастер-классы, в ходе которых будут более подробно разбираться такие темы, как проведение анализа конкурентов в поисковой выдаче своими руками, инструменты для роста онлайн-продаж, правильные подходы к созданию видео для бизнеса, правовые аспекты интернет-маркетинга, которые важно понимать бизнесу, и др.

Максим Иванов, сооснователь Digital-агентства «Дело Тонкое», вместе с Еленой Макотой, директором по развитию маркетингового агентства White Surface, выступят с мастер-классом на тему: «Совмещаем маркетинг и психологию — 3 простых инструмента для двойного роста онлайн-продаж».

Сибирская конференция eMarketingSib.
Сибирская конференция eMarketingSib.
Фото предоставлено организатором

Максим Иванов:

Есть одна распространенная ошибка, которую допускают многие компании при продвижении онлайн, — это отсутствие подготовительного этапа. Отсутствие подготовки, или неправильная подготовка, негативно влияет на весь интернет-маркетинг. Что делается во время подготовки? Во-первых, выявляем наиболее приоритетные сегменты аудитории, и это совсем не про пол, возраст и интересы. Во-вторых, находим психологический архетип бренда, чтобы он не был «скучным». И, в-третьих, правильно формируем офферы для использования во всех рекламных каналах. Благодаря такому подходу ваша реклама будет выделяться из тысячи однообразных объявлений, тем самым будет преодолеваться так называемая «баннерная слепота». На нашем мастер-классе с Еленой мы вместе с участниками проработаем подготовительный этап, и по результатам мастер-класса участники получат инструмент, как это делать для себя или своих клиентов.

Более подробная информация о конференции и условиях участия: http://emarketingsib.ru/2020

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