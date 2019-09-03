— Это ежегодный обучающий форум для руководителей, управляющих продажами, и специалистов по продажам и переговорам, маркетологов.
— Это 2 параллельные площадки — по управлению продажами и технологиям продаж.
— Более 200 участников и много поводов для интересных знакомств.
— Это 7 мастер-классов по трендовым темам от ведущих бизнес-тренеров:
- Дмитрий Норка (хедлайнер форума, Москва);
- Надежда Головизина;
- Андрей Тилькунов;
- Елена Василькова;
- Любовь Черемисина;
- тайный гость.
— 12 часов интерактивной работы в формате edutainment.
Присоединяйся!
Впечатляйся! Развивайся! Опережай!
Внимание!
Только при оплате
На коллективные заявки от 10 человек — от 3500 руб./чел.*
*Количество мест ограничено. Цена зависит от количества участников в заявке и выбранных опций. Подробные условия опубликованы на сайте мероприятия.
В программе
- Дмитрий Норка: «Идеи экспертного подхода в продажах» (единый сбор в большом зале).
- Любовь Черемисина: «Удаляем самую большую ошибку в бизнесе и маркетинге: как привлечь до 80% новых потребителей».
- Андрей Тилькунов и Надежда Головизина: «H2H-подход в управлении отделом продаж: миф или неизбежное будущее?».
- Тайный гость: имя и тему вы узнаете позднее.
- Дмитрий Норка: «Идеи экспертного подхода в продажах» (единый сбор в большом зале).
- Надежда Головизина: «Карта мира клиента: заполняем «белые пятна».
- Елена Василькова: «Код доступа к современному клиенту: почему не работают старые коды».
- Андрей Тилькунов: «Типичные манипуляции клиентов. Как избежать ловушек?».
Как вы думаете, скольким сотрудникам вашей компании будет полезно участвовать в Sales Forum 2019?
- Собственнику или директору компании? — Да!
- Коммерческому директору? — Да!
- Директору по развитию? — Да!
- Руководителю отдела продаж? — Да!
- Специалистам/менеджерам по продажам/переговорам? — Да!
- Специалистам по маркетингу? — Да!
Барнаул, Бийск, Заринск, Рубцовск, Новоалтайск, Алейск, Славгород, Белокуриха и другие города Алтайского края, присоединяйтесь, приезжайте в Новосибирск на Sales Forum!
Не упустите шанс подзарядиться!
Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!
- зайдите на страницу форума business-trener.ru (также доступна онлайн-оплата);
- позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11;
- напишите нам: info@business-trener.ru.
Организатор: тренинговая компания «SOVA» (обновленное имя Ассоциации практикующих бизнес-тренеров)
Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, Vsetreningi.ru, ProEnter
Sales Forum — Сейлз Форум, +16