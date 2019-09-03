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Очередной ежегодный Sales Forum 2019 — 10 октября в Новосибирске! Присоединяйтесь

Приглашаем руководителей, управляющих продажами и специалистов по продажам и переговорам, маркетологов Алтайского края принять участие в ежегодном Sales Forum 2019 — 10 октября 2019 года в Новосибирске.

Sales Forum 2019.
Sales Forum 2019.
Иллюстрация предоставлена организатром

— Это ежегодный обучающий форум для руководителей, управляющих продажами, и специалистов по продажам и переговорам, маркетологов.

— Это 2 параллельные площадки — по управлению продажами и технологиям продаж.

— Более 200 участников и много поводов для интересных знакомств.

— Это 7 мастер-классов по трендовым темам от ведущих бизнес-тренеров:

  • Дмитрий Норка (хедлайнер форума, Москва);
  • Надежда Головизина;
  • Андрей Тилькунов;
  • Елена Василькова;
  • Любовь Черемисина;
  • тайный гость.

— 12 часов интерактивной работы в формате edutainment.

Присоединяйся!

Впечатляйся! Развивайся! Опережай!

Внимание!

Только при оплате до 10.09.2019 действуют выгодные цены на участие.

На коллективные заявки от 10 человек — от 3500 руб./чел.*

*Количество мест ограничено. Цена зависит от количества участников в заявке и выбранных опций. Подробные условия опубликованы на сайте мероприятия.

Sales Forum 2019.
Sales Forum 2019.
Иллюстрация предоставлена организатром

В программе

Площадка «Управление продажами»:
  • Дмитрий Норка: «Идеи экспертного подхода в продажах» (единый сбор в большом зале).
  • Любовь Черемисина: «Удаляем самую большую ошибку в бизнесе и маркетинге: как привлечь до 80% новых потребителей».
  • Андрей Тилькунов и Надежда Головизина: «H2H-подход в управлении отделом продаж: миф или неизбежное будущее?».
  • Тайный гость: имя и тему вы узнаете позднее.
Площадка «Технологии продаж»:
  • Дмитрий Норка: «Идеи экспертного подхода в продажах» (единый сбор в большом зале).
  • Надежда Головизина: «Карта мира клиента: заполняем «белые пятна».
  • Елена Василькова: «Код доступа к современному клиенту: почему не работают старые коды».
  • Андрей Тилькунов: «Типичные манипуляции клиентов. Как избежать ловушек?».

Как вы думаете, скольким сотрудникам вашей компании будет полезно участвовать в Sales Forum 2019?

  • Собственнику или директору компании? — Да!
  • Коммерческому директору? — Да!
  • Директору по развитию? — Да!
  • Руководителю отдела продаж? — Да!
  • Специалистам/менеджерам по продажам/переговорам? — Да!
  • Специалистам по маркетингу? — Да!

Барнаул, Бийск, Заринск, Рубцовск, Новоалтайск, Алейск, Славгород, Белокуриха и другие города Алтайского края, присоединяйтесь, приезжайте в Новосибирск на Sales Forum!

Не упустите шанс подзарядиться!

Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!

Узнайте больше о Sales Forum 2019 на странице мероприятия

Успевайте подать заявку на участие любым удобным способом:
  • зайдите на страницу форума business-trener.ru (также доступна онлайн-оплата);
  • позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11;
  • напишите нам: info@business-trener.ru.

Организатор: тренинговая компания «SOVA» (обновленное имя Ассоциации практикующих бизнес-тренеров)

Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, Vsetreningi.ru, ProEnter

Sales Forum — Сейлз Форум, +16

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