Приглашаем руководителей, управляющих продажами и специалистов по продажам и переговорам, маркетологов Алтайского края принять участие в ежегодном Sales Forum 2019 — 10 октября 2019 года в Новосибирске.

— Это ежегодный обучающий форум для руководителей, управляющих продажами, и специалистов по продажам и переговорам, маркетологов.

— Это 2 параллельные площадки — по управлению продажами и технологиям продаж.

— Более 200 участников и много поводов для интересных знакомств.

— Это 7 мастер-классов по трендовым темам от ведущих бизнес-тренеров:

Дмитрий Норка ( хедлайнер форума , Москва);

хедлайнер форума Москва); Надежда Головизина;

Андрей Тилькунов;

Елена Василькова;

Любовь Черемисина;

тайный гость.

— 12 часов интерактивной работы в формате edutainment.

Присоединяйся!

Впечатляйся! Развивайся! Опережай!

Внимание! Только при оплате до 10.09.2019 действуют выгодные цены на участие. На коллективные заявки от 10 человек — от 3500 руб./чел.* *Количество мест ограничено. Цена зависит от количества участников в заявке и выбранных опций. Подробные условия опубликованы на сайте мероприятия.

Sales Forum 2019. Иллюстрация предоставлена организатром

В программе

Площадка «Управление продажами»: Дмитрий Норка : «Идеи экспертного подхода в продажах» ( единый сбор в большом зале).

: «Идеи экспертного подхода в продажах» единый сбор в большом зале). Любовь Черемисина : «Удаляем самую большую ошибку в бизнесе и маркетинге: как привлечь до 80% новых потребителей».

: «Удаляем самую большую ошибку в бизнесе и маркетинге: как привлечь до 80% новых потребителей». Андрей Тилькунов и Надежда Головизина : «H2H-подход в управлении отделом продаж: миф или неизбежное будущее?».

: «H2H-подход в управлении отделом продаж: миф или неизбежное будущее?». Тайный гость: имя и тему вы узнаете позднее.

Площадка «Технологии продаж»: Дмитрий Норка : «Идеи экспертного подхода в продажах» ( единый сбор в большом зале).

: «Идеи экспертного подхода в продажах» единый сбор в большом зале). Надежда Головизина : «Карта мира клиента: заполняем «белые пятна».

: «Карта мира клиента: заполняем «белые пятна». Елена Василькова : «Код доступа к современному клиенту: почему не работают старые коды».

: «Код доступа к современному клиенту: почему не работают старые коды». Андрей Тилькунов: «Типичные манипуляции клиентов. Как избежать ловушек?».

Как вы думаете, скольким сотрудникам вашей компании будет полезно участвовать в Sales Forum 2019?

Собственнику или директору компании? — Да!

Коммерческому директору? — Да!

Директору по развитию? — Да!

Руководителю отдела продаж? — Да!

Специалистам/менеджерам по продажам/переговорам? — Да!

Специалистам по маркетингу? — Да!

Барнаул, Бийск, Заринск, Рубцовск, Новоалтайск, Алейск, Славгород, Белокуриха и другие города Алтайского края, присоединяйтесь, приезжайте в Новосибирск на Sales Forum!

Не упустите шанс подзарядиться!

Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!

Успевайте подать заявку на участие любым удобным способом: зайдите на страницу форума business-trener.ru ( также доступна онлайн-оплата);

также доступна онлайн-оплата); позвоните нам: ( 383) 240−80−25 , 263−15−11;

383) 240−80−25 263−15−11; напишите нам: info@business-trener.ru.

Организатор: тренинговая компания «SOVA» (обновленное имя Ассоциации практикующих бизнес-тренеров)

Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, Vsetreningi.ru, ProEnter

Sales Forum — Сейлз Форум, +16