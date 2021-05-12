12 мая
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Работа и обучение

Окрошку заказывали? Кадровый спрос в российском общепите спровоцировало лето

Спрос на сотрудников кафе и ресторанов в России вырос на 18% с начала марта.

Объявление около кафе.
Объявление около кафе.
fishki.net

Эксперты связывают это с началом теплого сезона и возобновлением работы летних веранд, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «VK Работа».

Чаще всего работодатели ищут поваров и барменов.

Количество вакансий выросло на 62%. Спрос на официантов увеличился на 48%, на работников кухни — на 41%.

Также работодатели ищут уборщиц, пекарей, администраторов и кондитеров, пишет bfm.ru.

Средняя зарплата специалистов, занятых на работе в кафе и ресторанах в России, весной этого года составляет 28 530 рублей.

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