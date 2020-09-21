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Работа и обучение

Онищенко указал на главную опасность введения четырехдневки

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против введения в России четырехдневной рабочей недели.

Пьянка. Алкоголь.
Пьянка. Алкоголь.
altapress.ru

В случае внедрения эта инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, уверен депутат.

«Это вредно, с одной точки зрения, потому, что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — цитирует его РИА Новости.

Причина кроется, по его словам, в недостаточно развитой индустрии отдыха. По мнению Онищенко, в России нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьей. Многие люди предпочитают оставаться дома и весь день лежать на диване.

Депутат также выразил мнение, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.

Опрос

Ранее опрос показал, что большая часть россиян готова работать в режиме четырехдневной трудовой недели. При этом 69% согласны работать по новому графику с условием сохранения текущего уровня зарплат, пишет News.ru.

40% заявили о готовности работать интенсивнее и не против4-дневного рабочего графика. Не хотят работать по четыре дня в неделю ни при каких условиях только 9%.

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