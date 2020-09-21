Онищенко указал на главную опасность введения четырехдневки

В случае внедрения эта инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, уверен депутат.

«Это вредно, с одной точки зрения, потому, что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — цитирует его РИА Новости.