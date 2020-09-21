Онищенко указал на главную опасность введения четырехдневки

В случае внедрения эта инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, уверен депутат.
«Это вредно, с одной точки зрения, потому, что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — цитирует его РИА Новости.
Причина кроется, по его словам, в недостаточно развитой индустрии отдыха. По мнению Онищенко, в России нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьей. Многие люди предпочитают оставаться дома и весь день лежать на диване.
Депутат также выразил мнение, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.
Опрос
Ранее опрос показал, что большая часть россиян готова работать в режиме четырехдневной трудовой недели. При этом 69% согласны работать по новому графику с условием сохранения текущего уровня зарплат, пишет News.ru.
40% заявили о готовности работать интенсивнее и не против4-дневного рабочего графика. Не хотят работать по четыре дня в неделю ни при каких условиях только 9%.