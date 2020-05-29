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29 мая
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Работа и обучение

Особый порядок: Минтруд разработал документ об увольнении во время пандемии

Министерство труда РФ подготовило документ об особом порядке увольнения сотрудников и введения режима простоя во время действия связанных с пандемией ограничений.

Работа. Компьютер.
Работа. Компьютер.
СС0

Также в ведомстве определили условия вывода работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия.

Документ получил название «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году».

Он призван упростить отношения нанимателей с сотрудниками в условиях пандемии. Проект направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, после чего может поступить на утверждение в правительство страны, пишет РБК.

Если документ утвердят, то работников нельзя будет отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя во время вынужденной приостановки деятельности предприятия или учреждения.

В случае сокращений персонала, если срок уведомления работников истекает в период карантина, увольнение может произойти только на следующий день после отмены ограничений, связанных с пандемией.

Если на предприятие не распространяются ограничительные меры, простой сотрудникам необходимо оплачивать в размере не менее 2/3 тарифной ставки, следует из документа.

Если простой не связан с пандемией, а происходит по вине работодателя, то он оплачивается в размере не менее 2/3 средней зарплаты работника.

Кроме того, ведомство предложило наделить работодателей правом переводить сотрудников на другую работу без их согласия на срок до трех месяцев, а не месяца, как сейчас, пишет News.ru. Однако, если новая работа требует более низкой квалификации, на перевод потребуется согласие работника.

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