Открыта вакансия в глянцевом журнале

Основные обязанности
- Контроль за соблюдением графика выпуска журнала;
- Написание и редактирование текстов. Подбор иллюстрация для дизайнера;
- Оформление заказов на текст, фото, дизайн, Контроль исполнения сроков и стандартов качества.
- Подготовка плана номера, соблюдение нормативов и правил размещения материалов, соблюдения стандартов оформления
Оплата труда
- Оклад + оплата за выполненную работу (гонорар и сдельная оплата).
Уровень оплаты
- 20 000 — 25 000 рублей в месяц.
Режим работы
- Постоянная работа.
Редакция журнала «Я Покупаю. Барнаул»
Адрес: Барнаул, ул. Короленко, 107, оф. 103
Тел.: (3852) 26−45−47
Е-mail: prof@altapress.ru