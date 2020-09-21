Пашут и не ноют. Сколько получают инвалиды в Барнауле, куда устраиваются и как на них смотрит работодатель

Вопрос трудоустройства инвалидов в Барнауле, как и по всей стране, стоит достаточно остро. Для работодателей — это бюрократическая боль, для работников — физическая. Altapress.ru выяснил, каково инвалидам подниматься по карьерной лестнице и вообще по лестнице. И не мешают ли им протезы, коляски и костыли «пахать» наравне со здоровыми коллегами.

Игра в прятки

В законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» есть несколько статей про трудоустройство. Самая важная из них — 21-я. Она обязывает работодателя предоставлять места для сотрудников с инвалидностью. Если в компании больше 100 человек, таких работников должно быть от 2 до 4% от общего числа.

Меньший штат, от 35 до 100 человек, предполагает 3%. Это государственная система квотирования. От нее освобождаются лишь общественные объединения инвалидов и образованные ими организации.

Начать карьеру на общих основаниях тоже можно. Но тогда сотрудник не будет иметь права на специально оборудованное рабочее место. Рекомендации для его обустройства прописаны в индивидуальной программе реабилитации.

54 397 человек с инвалидностью были зарегистрированы в Барнауле в 2019 году. Из них 17 723 человека — в трудоспобном возрасте. Данные предоставил центр занятости Барнаула.

Работа людей с инвалидностью в Барнауле. Анна Зайкова.

В том, что не все работодатели рады рассказывать о проблеме трудоустройства инвалидов, корреспондент altapress.ru убедился, побывав на первом же предприятии. Директор компании, работающей в сфере производства изделий из металла и пластика, несмотря на договоренности о теме беседы, при встрече повел себя по-хамски.

Он спрятал работников с ограниченными возможностями здоровья и всячески юлил, когда отвечал на вопросы. Однако нам удалось найти предприятия, где информацию и людей не прячут.

Стойкие солдатики

В барнаульской компании «Мартика», производящей пластиковые изделия, работают 20 человек с инвалидностью. Почти все — сборщики готовой продукции. Образование и опыт для такой должности не важны.

Путь в цех лежит через длинные коридоры и высокие лестницы. Периодически встречаются маленькие, по одной-две ступени. Перил к ним нет. Помещение огромное, заставленное коробками с готовыми товарами и вторичным сырьем.

Руководство завода не скрывает, что в таких условиях создать безбарьерность сложно. Поэтому в компании работают люди в основном с третьей группой инвалидности, при которой не требуются особые условия.

Екатерина Лебедева,

руководитель отдела по работе с персоналом компании «Мартика»:

К сожалению, полностью доступную среду, например с пандусами, мы создать не можем. У нас просто нет столько места.

Работа людей с инвалидностью в Барнауле. Анна Зайкова.

Поднявшись по лестнице, похожей на трап самолета, мы увидели столы, за которыми сотрудники стоя или сидя собирают изделия.

За одним из них сборщик Павел Тимко старательно работал над органайзером. У мужчины «барахлит» правая рука и нога. Работу нашел через барнаульский центр занятости. В компании «Мартика» сразу дали попробовать себя в деле.

Павел работает по 12 часов в режиме четыре на четыре.

Получает 10 тыс. рублей в месяц (зарплата зависит от выработки). На лестницы и ступеньки смотрит как на тренировку. «Левая нога-то у меня работает. Я хожу как есть, а правую подтягиваю».

Еще одна сборщица, Инна Чирова, раньше работала посудомойщицей. Но травма привела ее сюда, на новое место.

Инна Чирова. Анна Зайкова.

Инна Чирова,

сборщица компании «Мартика»:

Шла вечером. Спускалась с горки. Запнулась и упала. Получила перелом голени. Потом наложили гипс, но нога срослась неправильно. Пришлось ломать еще раз. Установили металлоконструкцию, которая стоит до сих пор.

Инна долго была на больничном. И начальник на бывшем месте работы попросил ее уволиться. Женщина обратилась в центр занятости, где ей и подыскали нынешнюю работу. Здесь сборщица получает от 16 до 19 тыс. рублей.

Непробиваемая воля

Люди с инвалидностью способны участвовать в создании не только «безобидных» пластиковых изделий, но и кое-чего посерьезнее. Например, боеприпасов на Барнаульском патронном заводе, части холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод».

Там работает 21 человек «со справкой». В основном это люди, перенесшие онкологические заболевания, диабетики, глухонемые. Многие из них работают по 8 часов и получают два дополнительных дня к отпуску.

Светлана Смышляева,

начальник службы управления персоналом холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод»:

На патронном заводе люди с инвалидностью работают станочниками, осматривают и калибруют изделия. Самое важное — усидчивость и внимательность. Чтобы не пропустить брак.

Работа людей с инвалидностью в Барнауле. Анна Зайкова.

В патронном цехе очень шумно. Но одна тихая комната все же есть. Здесь перебирает патроны Елена Зубина, глухонемая станочница широкого профиля. Она получает 20 тыс. в месяц за работу с 7:00 до 15:30. Начальник пошел навстречу и подстроил график под сотрудницу.

Цифра 4 135 человек с инвалидностью работали в Барнауле в 2019 году. Данные предоставил центр занятости Барнаула.

Из каблуков — на протез

Елена Зеленина — финансист Барнаульского станкостроительного завода — занимается валютными вопросами, работает с банками.

Рак кости отнял у женщины ногу, когда ей было 29 лет. До болезни она уже работала на предприятии.

Елена Зеленина,

начальник бюро финансового управления cтанкостроительного завода:

Поначалу были проблемы с дорогой. Ведь общественным транспортом не воспользуешься. Меня возил папа.

Когда отца не стало, помочь Елене добираться на завод было некому, и она решила уволиться. Так начальству и сказала. Но ценную сотрудницу не отпустили, а стали возить туда и обратно на служебной машине. Также создали удобный график работы — с 7:00 до 15:00 часов. Зарплата осталась прежней — 25−27 тыс. рублей.

Елена отмечает, что руководство завода всегда идет ей навстречу. Но инициативу не проявляет. Обязательно нужно просить самой.

Работа людей с инвалидностью в Барнауле. Анна Зайкова.

Спасатели на колесах

Инвалидам второй и особенно третьей группы работу найти не так сложно. В отличие от тех, кто имеет первую. Часто это люди на колясках. Но и им удается «зарулить» на престижную должность. Например, спасателя. Хоть и офисного.

В 2011 году была запущена программа «Создание в МЧС России доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Тогда же были созданы рабочие места и в барнаульских пожарных частях. Сейчас там трудится 21 сотрудник с инвалидностью. Большинство из них — диспетчеры. Разумеется, попасть в ряды спасателей непросто. Каждый кандидат проходит длительное психологическое тестирование. И поблажек из-за инвалидности им не делают.

Наталья Воронина,

психолог-спасатель специализированной пожарно-спасательной части главного управления МЧС России по Алтайскому краю:

Каждая категория сотрудников проходит тщательный профотбор. Мы оцениваем интеллектуальные способности: память, внимание, мышление, а также особенности характера.

Помимо высокоразвитого интеллекта и хорошей памяти необходим еще один важный критерий — эмпатия.

«Диспетчер работает не только с пожарными, но и с простыми людьми. Важно чувствовать других, но при этом не терять самообладания», — объясняет Наталья Воронина.

В МЧС считают, что эти качества особо развиты у сотрудников с инвалидностью. По уровню человечности люди на колясках, возможно, выше всех остальных. А гонять по коридорам диспетчерам несложно.

Работа людей с инвалидностью в Барнауле. Анна Зайкова.

Евгения Мартыненко,

начальник управления кадровой , воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС по Алтайскому краю:

Здания и служебные помещения полностью оборудованы для лиц с ограниченными возможностями (пандусы, поручни, лифты, раковины, унитазы и т. д.). Чего-то еще работники обычно не просят, ведь все самое необходимое уже создано.

Не идеально , а реально

В силовых структурах , несмотря на почти безбарьерную среду , инвалидам приходится порой непросто. Один из наших героев , Александр , рассказывает:

В начале работы было много странных решений со стороны руководства. Так, мы работали сутки/четверо, тогда как все караулы работают сутки/трое. В итоге мы постоянно «плавали» из караула в караул. Сейчас волевым решением нашего начальника нас перевели на работу сутки/трое и закрепили за караулом, стало намного легче. Но не все так просто. Когда началась эпидемия коронавируса, инвалидов отправили «отдыхать» с сохранением зарплаты почти на четыре месяца. Остальным ребятам приходилось все это время работать за нас. Такое выделение инвалидов создает сложности при трудоустройстве и адаптации в коллективе.

Работа людей с инвалидностью в Барнауле. Анна Зайкова.

Остаются и некоторые бытовые заморочки.

Из «инвалидных» сложностей — туалет. Часто сотрудники уезжают на вызов и могут там пробыть несколько часов, в итоге подменить меня некому. Спина от постоянного сидения устает. Когда подменяют на обед, ложусь минут на 20, чтоб спина отдохнула. Из-за сильного искривления позвоночника тяжеловато, но справляюсь.

Терпение на проводе

Люди с ограниченными возможностями нередко выбирают должность диспетчера в call-центрах. Вакансии бывают часто, а сама работа физически не тяжелая. Для людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, последний пункт — самый важный.

В Алтайском филиале компании МТС работают несколько человек с инвалидностью. Одна из них — Анастасия Иванова. У нее ДЦП.

Но диагноз не помешал пройти путь от специалиста, который консультирует по тарифам, до эксперта клиентского сервиса, который может сам решить проблему человека по ту сторону провода.

Анастасия Иванова, по ее словам, трудностей не испытывает. «Большая эмоциональная нагрузка, конечно, отражается на настроении. Но в любой деятельности есть свои плюсы и минусы», — считает собеседница.

На стажировке, которую проходит каждый новичок, сотрудников учат помогать клиентам.

Работа людей с инвалидностью в Барнауле. Анна Зайкова.

Дарья Калиниченко,

менеджер по персоналу филиала МТС в Алтайском крае:

Стажировка проходит в центре клиентского сервиса. Занимает от одного до трех месяцев. Она включает в себя обучение навыкам продаж, общения. Работа в call-центре — это иногда и стрессовые ситуации. И здесь важно подготовить сотрудников. В любом случае при приеме мы не ставим фильтр «ограниченные/неограниченные возможности».

Анастасия Иванова работает по 7 часов в день (столько по закону положено трудиться инвалидам первой и второй групп). Получает, как и ее коллеги, среднюю зарплату по Алтайскому краю.

Как рассказывает героиня, собеседование проходило стандартно. Единственное, о чем беспокоилось руководство, сможет ли сотрудница каждый день приезжать в офис, ведь живет в отдаленном районе. Но это не стало проблемой: Анастасия приезжает ежедневно, особых условий ей не нужно.

Работа людей с инвалидностью в Барнауле. Анна Зайкова.

Помочь другим

Иван Астахов — специалист по работе с семьями комплексного центра соцобслуживания Центрального района Барнаула. У мужчины врожденный порок сердца. Недуг незаметный, но регулярно напоминающий о себе быстрой утомляемостью. Поэтому Иван работает на четверть ставки — 10 часов в неделю — и получает 3 тыс. рублей в месяц.

«Я учитель информатики для бабушек», — шутит Астахов. На самом деле он не только обучает компьютерной грамотности пожилых и юных посетителей центра, но и дает уроки гитары.

«Мне работа нравится. Подумываю перейти с четверти ставки на половину», — делится собеседник.

Руководство всегда готово поддержать.

Работа людей с инвалидностью в Барнауле. Анна Зайкова.

Виктор Ритенко,

заведующий филиалом комплексного центра соцобслуживания Центрального района Барнаула:

Мы периодически спрашиваем у сотрудников, готовы ли они перейти на большую часть ставки. Возможность карьерного роста всегда есть.

В коридоре центра поверх обычных обоев по стенам выложена полоса серой плитки. Специально для слабовидящих. С плиточной серой полосой гармонируют ярко-желтые таблички Брайля у каждой двери.

У Сергея Жданова, психолога центра, заболевание сетчатки, из-за чего острота зрения очень снижена. Устраиваясь, честно сказал, что есть ограничения. Профиль психолога — семьи, в которых воспитывают тяжелобольных детей.

Сергей работает по полнедели. Зарплата стандартная — около 7 тыс. рублей в месяц.

Работа людей с инвалидностью в Барнауле. Анна Зайкова.

Иногда не хотят сами

Еще один важный и деликатный вопрос — мотивация самих будущих работников. Некоторые могут прийти в организацию, куда направил центр занятости, и попросить собеседующего поставить отметку об отказе в работе, чтобы дальше получать не только пособие по инвалидности, но и по безработице.

Юлия Мельник, инспектор отдела содействия центра занятости населения Барнаула, знакома с такими случаями не понаслышке. Девушка принимает клиентов, беседует с ними, чтобы понять, какие вакансии им подойдут. Работа сидячая. Часто люди не догадываются, что их обслуживает сотрудница, у которой ДЦП.

Зарплата у Юлии — около 14 тыс. рублей. Особых условий она не просила. Только место на первом этаже, чтобы исключить дополнительную нагрузку.

Работа людей с инвалидностью в Барнауле. Анна Зайкова.