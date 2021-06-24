Почти оклемался. Рынок труда в Алтайском крае постепенно приходит в себя от потрясений «коронакризиса»

Общая тенденция заключается в том, что пандемия вынудила подавляющее большинство работодателей приспособиться к изменившимся условиям ведения бизнеса. Коронавирусные ограничения потребовали быстрой адаптации к новым реалиям, а также системных изменений рабочего процесса.
В сравнении с другими российскими регионами активность алтайских работодателей в локдаун упала незначительно, зато серьезно вырос интерес жителей края к поиску работы. Сегодня рынок находится в поиске баланса, и теперь уже сила на стороне соискателей.
Год на год не приходится
С момента наступления пандемии коронавируса на рынке труда отмечалось падение активности работодателей и соискателей в общероссийских масштабах. В локдаун, когда бизнес пребывал в состоянии настоящего шока, первые были не готовы размещать вакансии, а у вторых просто не оставалось выбора.
Теперь, год спустя, рынок труда в стране возвращается к доковидным показателям, как по количеству объявлений о найме, так и по соискательскому спросу.
Однако в Алтайском крае ситуация складывалась несколько иначе.
Аналитики «Авито Работа» подсчитали, что с 1 апреля по 14 июня 2020 года число вакансий в регионе снизилось совсем незначительно — всего на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. А вот активность соискателей за это же время выросла на 40%. В 2021 году активность работодателей, напротив, выросла на 128%, интерес соискателей — на 49%.
Зарплаты врачей и преподавателей выросли
Согласно данным «Авито. Работа», заработные платы в большинстве отраслей Алтайского края сохранились на прежнем уровне. Снижение от 15 до 40% показали только группы профессий «Домашний персонал», «Страхование» и «Управление персоналом».
Рост медианных зарплат отмечался в здравоохранении (на 50% благодаря в том числе ковидным надбавкам), образовании, сферах консультирования и администрирования.
Екатерина Салостий,
региональный представитель «Авито. Работа» в Сибири:
Пандемия стала для работодателей своеобразным испытанием на прочность. Они оптимизировали расходы и постарались сохранить основной штат сотрудников, удержать размеры заработных плат и оставить за собой производственные площади. Хотя это было довольно сложно.
Екатерина Салостий также отметила — в ряде отраслей работодатели столкнулись с нехваткой персонала. К примеру, массовый отток мигрантов привел к росту вакансий как в строительной сфере, так и в ЖКХ. Дефицит кадров в строительной отрасли был также вызван введением программы льготной ипотеки и ростом объемов возведения жилья.
Открывать новые рабочие места пришлось и ритейлерам — для организации доставки и онлайн-продаж. «Эти тенденции характерны и в целом для России, и для Алтайского края в частности» — заключает Салостий
Строителей и медиков не хватает
В Алтайском крае в период действия самых строгих противовирусных ограничений — с апреля до середины июня 2020 года — существенный рост числа вакансий произошел в строительной отрасли. Количество объявлений о найме рабочих строительных специальностей подскочило на 142% по сравнению с I кварталом 2020 года.
На втором месте — группа профессий «Производство сырье, сельское хозяйство», где рост составил 45%.
В отрасли информационных технологий в 2020 году возник существенный спрос на специалистов по кибербезопасности. Поскольку офисы ушли на «удаленку», вопрос конфиденциальности, доступности и хранения данных вышел на первое место для бизнеса.
Кроме того, пандемия стала главной причиной дефицита медицинских работников. Спрос на врачей, средний и младший медперсонал взлетел в прошлом году и продолжает оставаться высоким по сей день. В частности, в Алтайском крае количество вакансий для медиков за 2020 год выросло на 137%.
При этом резкое снижение активности работодателей коснулось таких сфер, как «Искусство, развлечения» — на 45%, «Туризм, рестораны» — на 29%, «Фитнес, салоны красоты» — на 26%.
По мнению эксперта «Авито. Работа», стабильное улучшение на рынке труда произойдет только после снятия всех ограничений, введенных из-за коронавируса. Правда, уже сегодня прослеживается постепенное восстановление малого, среднего, а также крупного бизнеса.
Наиболее пострадавшие от распространения инфекции отрасли уже приходят в себя, хотя до полного возвращения к жизни некоторым из них — например, индустрии развлечений, говорить пока не приходится.
Екатерина Салостий,
региональный представитель «Авито. Работа» в Сибири:
Дефицит кадров сегодня вызван многими факторами. Число россиян трудоспособного возраста вообще постоянно снижается в последнее время. Работники становятся старше, сказывается демографический спад 1990-х годов. Ситуацию в строительстве, ЖКХ, сфере транспортных перевозок усугубил отток мигрантов из-за коронавирусных ограничений.
Освободившиеся рабочие места местные жители занимать не спешат. В промышленности нехватка квалифицированных кадров ощущалась и прежде. Спрос на опытных инженеров, фрезеровщиков или сварщиков высоких разрядов традиционно остается высоким, порой их найти сложнее, чем классных IT-шников.
Мода на подработку
Еще один ключевой тренд, который ярко проявился за последние полтора года — рост популярности подработки. Причем, как среди соискателей, так и среди работодателей. Количество вакансий с частичной занятостью и свободным графиком продолжает расти, увеличивается и спрос на них.
Люди, которые трудятся посменно, все чаще берут дополнительную подработку с неполным днем и ежедневной оплатой. Вместе с популярностью подработки заметно увеличилось число самозанятых.
Екатерина Салостий,
региональный представитель «Авито. Работа» в Сибири:
Развитие этой формы деятельности поддерживает российское правительство. Да и сами соискатели все активнее оформляют льготный налоговый режим, приходят на «Авито» уже в статусе самозанятого гражданина. Работодатели охотно нанимают таких сотрудников для выполнения одноразовых проектов или на постоянную основу. Отмечу, что привлечение дополнительных исполнителей в пиковую загрузку теперь также очень популярно, особенно среди ритейловых работодателей.
Сидите дома, а не в офисе
Пожалуй, самый предсказуемый тренд — работа в дистанционном формате или по гибридному графику — стала восприниматься работодателями как обычное дело. Специалисты из регионов могут в удаленном режиме трудиться на московские компании, которые, в свою очередь, получили возможность подыскивать «штучных» профессионалов из самых разных городов.
Справка «Авито. Работа»
Авито — один из самых популярных сайтов объявлений в России. Согласно сервису Mediascope, ежемесячная аудитория Авито старше 11 лет в марте 2021 года составила 40,8 млн человек — больше четверти населения России. 77% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. На сайте размещено около 73 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют почти 600 тыс. новых.
На сайте зарегистрировались свыше 1,4 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. Сейчас на сайте размещено свыше 2,6 млн резюме и около 606 тыс. вакансий. За март 2021 года свои объявления, вакансии и резюме, разместили 447 тыс. человек и компаний. В раздел «Работа» заходит 30% посетителей Авито.