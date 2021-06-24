Почти оклемался. Рынок труда в Алтайском крае постепенно приходит в себя от потрясений «коронакризиса»

Altapress.ru и интернет-сервис «Авито» подготовили цикл аналитических материалов о главных трендах и особенностях рынка труда в Алтайском крае. В первой публикации мы рассказываем о том, как пандемия изменила рынок труда в целом и как он чувствует себя сегодня.

Общая тенденция заключается в том, что пандемия вынудила подавляющее большинство работодателей приспособиться к изменившимся условиям ведения бизнеса. Коронавирусные ограничения потребовали быстрой адаптации к новым реалиям, а также системных изменений рабочего процесса.

В сравнении с другими российскими регионами активность алтайских работодателей в локдаун упала незначительно, зато серьезно вырос интерес жителей края к поиску работы. Сегодня рынок находится в поиске баланса, и теперь уже сила на стороне соискателей.

Год на год не приходится

С момента наступления пандемии коронавируса на рынке труда отмечалось падение активности работодателей и соискателей в общероссийских масштабах. В локдаун, когда бизнес пребывал в состоянии настоящего шока, первые были не готовы размещать вакансии, а у вторых просто не оставалось выбора.

Поиск работы. unsplash.com.

Теперь, год спустя, рынок труда в стране возвращается к доковидным показателям, как по количеству объявлений о найме, так и по соискательскому спросу.

Однако в Алтайском крае ситуация складывалась несколько иначе.

Аналитики «Авито Работа» подсчитали, что с 1 апреля по 14 июня 2020 года число вакансий в регионе снизилось совсем незначительно — всего на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. А вот активность соискателей за это же время выросла на 40%. В 2021 году активность работодателей, напротив, выросла на 128%, интерес соискателей — на 49%.

Поиск работы. Пресс-служба Авито.

Зарплаты врачей и преподавателей выросли

Согласно данным «Авито. Работа», заработные платы в большинстве отраслей Алтайского края сохранились на прежнем уровне. Снижение от 15 до 40% показали только группы профессий «Домашний персонал», «Страхование» и «Управление персоналом».

Рост медианных зарплат отмечался в здравоохранении (на 50% благодаря в том числе ковидным надбавкам), образовании, сферах консультирования и администрирования.

Екатерина Салостий,

региональный представитель «Авито. Работа» в Сибири:

Пандемия стала для работодателей своеобразным испытанием на прочность. Они оптимизировали расходы и постарались сохранить основной штат сотрудников, удержать размеры заработных плат и оставить за собой производственные площади. Хотя это было довольно сложно.

Екатерина Салостий также отметила — в ряде отраслей работодатели столкнулись с нехваткой персонала. К примеру, массовый отток мигрантов привел к росту вакансий как в строительной сфере, так и в ЖКХ. Дефицит кадров в строительной отрасли был также вызван введением программы льготной ипотеки и ростом объемов возведения жилья.

Зарплата. Кошелек. CC0

Открывать новые рабочие места пришлось и ритейлерам — для организации доставки и онлайн-продаж. «Эти тенденции характерны и в целом для России, и для Алтайского края в частности» — заключает Салостий

Строителей и медиков не хватает

В Алтайском крае в период действия самых строгих противовирусных ограничений — с апреля до середины июня 2020 года — существенный рост числа вакансий произошел в строительной отрасли. Количество объявлений о найме рабочих строительных специальностей подскочило на 142% по сравнению с I кварталом 2020 года.

На втором месте — группа профессий «Производство сырье, сельское хозяйство», где рост составил 45%.

В отрасли информационных технологий в 2020 году возник существенный спрос на специалистов по кибербезопасности. Поскольку офисы ушли на «удаленку», вопрос конфиденциальности, доступности и хранения данных вышел на первое место для бизнеса.

Работа из дома. unsplash.com

Кроме того, пандемия стала главной причиной дефицита медицинских работников. Спрос на врачей, средний и младший медперсонал взлетел в прошлом году и продолжает оставаться высоким по сей день. В частности, в Алтайском крае количество вакансий для медиков за 2020 год выросло на 137%.

При этом резкое снижение активности работодателей коснулось таких сфер, как «Искусство, развлечения» — на 45%, «Туризм, рестораны» — на 29%, «Фитнес, салоны красоты» — на 26%.

По мнению эксперта «Авито. Работа», стабильное улучшение на рынке труда произойдет только после снятия всех ограничений, введенных из-за коронавируса. Правда, уже сегодня прослеживается постепенное восстановление малого, среднего, а также крупного бизнеса.

Вирус. Пандемия unsplash.com

Наиболее пострадавшие от распространения инфекции отрасли уже приходят в себя, хотя до полного возвращения к жизни некоторым из них — например, индустрии развлечений, говорить пока не приходится.

Екатерина Салостий,

региональный представитель «Авито. Работа» в Сибири:

Дефицит кадров сегодня вызван многими факторами. Число россиян трудоспособного возраста вообще постоянно снижается в последнее время. Работники становятся старше, сказывается демографический спад 1990-х годов. Ситуацию в строительстве, ЖКХ, сфере транспортных перевозок усугубил отток мигрантов из-за коронавирусных ограничений. Освободившиеся рабочие места местные жители занимать не спешат. В промышленности нехватка квалифицированных кадров ощущалась и прежде. Спрос на опытных инженеров, фрезеровщиков или сварщиков высоких разрядов традиционно остается высоким, порой их найти сложнее, чем классных IT-шников.

Промышленность , завод. CC0

Мода на подработку

Еще один ключевой тренд, который ярко проявился за последние полтора года — рост популярности подработки. Причем, как среди соискателей, так и среди работодателей. Количество вакансий с частичной занятостью и свободным графиком продолжает расти, увеличивается и спрос на них.

Люди, которые трудятся посменно, все чаще берут дополнительную подработку с неполным днем и ежедневной оплатой. Вместе с популярностью подработки заметно увеличилось число самозанятых.

Екатерина Салостий,

региональный представитель «Авито. Работа» в Сибири:

Развитие этой формы деятельности поддерживает российское правительство. Да и сами соискатели все активнее оформляют льготный налоговый режим, приходят на «Авито» уже в статусе самозанятого гражданина. Работодатели охотно нанимают таких сотрудников для выполнения одноразовых проектов или на постоянную основу. Отмечу, что привлечение дополнительных исполнителей в пиковую загрузку теперь также очень популярно, особенно среди ритейловых работодателей.

Резюме. Поиск работы. unsplash.com

Сидите дома , а не в офисе

Пожалуй, самый предсказуемый тренд — работа в дистанционном формате или по гибридному графику — стала восприниматься работодателями как обычное дело. Специалисты из регионов могут в удаленном режиме трудиться на московские компании, которые, в свою очередь, получили возможность подыскивать «штучных» профессионалов из самых разных городов.