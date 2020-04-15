Поехали: эксперты назвали самую востребованную профессию в условиях пандемии

Самая популярная вакансия по итогам марта 2020 года — водитель, сообщили «Известия» со ссылкой на специалистов аналитического центра «Авито Работа».

Согласно исследованию, число поисковых запросов «вакансия водителя» увеличилось на 16%, по сравнению с показателями за февраль 2020 года. В топ-10 популярных профессий также вошли курьер, няня, бухгалтер, администратор и уборщица.

А вот рейтинг профессии «электрик» упал на 30% по сравнению с февралем 2020 года. Тем не менее, эксперты объяснили, что рынок постепенно адаптируется под новые условия — работодатели продолжают искать новые антикризисные решения.

Эксперты сообщили, что в марте на 30% сократилось количество поисковых запросов по ключевому слову «работа», на 3% - «подработка».

«В марте рынок труда немного замер: и соискатели, и работодатели снизили свою активность. В первую очередь это связано со всеобщей самоизоляцией и рекомендациями оставаться дома», — рассказал управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

Однако рынок труда очень гибкий и быстро подстраивается под внешние условия, отметил эксперт. Так число запросов «удаленная работа» по сравнению с февралем увеличилось на 10%, а «работа с ежедневной оплатой» и «работа на дому» — на 15%.