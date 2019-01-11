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Увеличат ли пособие по безработице тем, кто стоит на бирже с 2018 года?

Житель алтайского села Быстрый Исток Алексей обратился в altapress.ru с вопросом по поводу начисления пособий по безработице. В местном центре занятости населения мужчине сказали, что с 2019 года сумма для него не увеличится, потому что он стоит на бирже с прошлого года.

Коты, которые не дают работать.
Коты, которые не дают работать.
cpykami.ru

«Я получаю пособие в сумме 5,6 тыс. рублей. С 1 января, как я слышал, его повысят до 8 тыс. рублей. Но меня уверяют, что я буду получать по-прежнему, потому что на меня нововведения не распространяются», — рассказал Алексей.

Altapress.ru обратился в управление Алтайского края по труду и занятости населения. В ведомстве ответили, что сельчанина проинформировали неправильно.

Из ответа управления Алтайского края по труду и занятости населения:

Гражданам, в том числе предпенсионного возраста, признанным безработными до 1 января 2019 года, размер пособия по безработице в 2019 году увеличат. Максимальная сумма выросла с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей, минимальная с 850 до 1,5 тыс. рублей. Период выплаты пособия остается прежним.

Гражданам, признанным безработными с 1 января 2019 года, размер пособия по безработице установили в следующих пределах: максимальный — 8 тыс. рублей, минимальный — 1,5 тыс. рублей. Для граждан предпенсионного возраста максимальная сумма выплаты составит 11280 рублей, минимальная — 1,5 тыс. рублей.

Стоит подчеркнуть, что размер пособия по безработице увеличивается на районный коэффициент — 1,15 или 1,25 в зависимости от территории.

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