Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Работа и обучение

Пособия по безработице предложили увеличить профсоюзы

Федерация независимых профсоюзов России предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня регионального прожиточного минимума, пишут «Известия».

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

А максимальный размер предложено установить на уровне средней зарплаты в субъекте, говорится в письме зампреда ФНПР Давида Кришталя, направленное в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

В Минтруде пообещали тщательно изучить данные предложения. Однако подчеркнули — пособие не должно заменять зарплату. В условиях напряженности на рынке труда в этом году пособия уже увеличили, напомнили в ведомстве.

На сегодняшний день в России минимальное пособие составляет 4,5 тыс. рублей (до пандемии было 1,5 тыс. рублей), максимальное — 12,1 тыс. рублей, пишет bfm.ru.

Если рассчитать размер выплат по методике, предложенной ФНПР, он будет разным в каждом регионе страны. Так, в Москве прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 19,5 тыс. рублей, а средняя зарплата — почти 92 тыс. рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость