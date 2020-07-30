Пособия по безработице предложили увеличить профсоюзы

А максимальный размер предложено установить на уровне средней зарплаты в субъекте, говорится в письме зампреда ФНПР Давида Кришталя, направленное в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

В Минтруде пообещали тщательно изучить данные предложения. Однако подчеркнули — пособие не должно заменять зарплату. В условиях напряженности на рынке труда в этом году пособия уже увеличили, напомнили в ведомстве.

На сегодняшний день в России минимальное пособие составляет 4,5 тыс. рублей (до пандемии было 1,5 тыс. рублей), максимальное — 12,1 тыс. рублей, пишет bfm.ru.

Если рассчитать размер выплат по методике, предложенной ФНПР, он будет разным в каждом регионе страны. Так, в Москве прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 19,5 тыс. рублей, а средняя зарплата — почти 92 тыс. рублей.