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Работа и обучение

Правила отстранения от работы непривитых сотрудников разъяснили в Роструде

Если работники отказываются привиться от COVID-19 и не подтверждают документами медицинские противопоказания, то работодатели обязаны отстранять сотрудников без сохранения заработной платы, сказано в письме Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов», с которым ознакомились «Известия».

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

Такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе России, говорится в письме. В статье 76 ТК РФ отмечено, что это можно сделать не только в случаях, которые перечислены в кодексе или федеральных законах. Обоснованием могут стать другие нормативно-правовые акты.

Один из таких случаев — нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», отмечают в ведомстве. В документе сказано: отказ от профилактических прививок может стать причиной негативного ответа при приеме на работу или для отстранения от нее, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.

«Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», — сказано в пояснениях Роструда.

Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе, сказано в документе Роструда.

Например, Москва первой ввела на своей территории обязательную кампанию по вакцинации 60% сотрудников торговли, общепита, салонов красоты и других сфер. До 15 июля их следует привить первым компонентом, до 15 августа — вторым.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

Вернуться на работу непривитые смогут после вакцинации либо по окончании пандемии, следует из документа.

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