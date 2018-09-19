Правительство решило повысить в России минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2019 года в России должен вырасти минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С таким предложением выступило правительство страны, пишет РИА Новости.

Из решения правительства:

— …предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

Насколько увеличится МРОТ с января 2019

Рост показателя составит 1,048%. Уточняется, что, с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате, МРОТ в 2019 вырастет дифференцированно — от 117 рублей в центральных и южных районах до 351 рубля в Чукотском автономном округе.

Каким был МРОТ до этого

МРОТ с мая 2018 составляет 11163 рублей в месяц: он сравнялся с прожиточным минимумом. Повышение МРОТ коснулось трех миллионов человек, регионам на это выделили дополнительные двадцать миллиардов рублей.

Что такое МРОТ

МРОТ — установленный законом минимум оплаты труда в месяц. От показателя зависят размеры пособий по безработице, налогов, компенсаций, декретных, кредитования и социальных выплат. Регионы могут устанавливать на своей территории более высокий минимальный размер оплаты труда.