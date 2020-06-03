Преимущества работы с кадровым агентством «Жираф» в вопросах и ответах

Здравствуйте! Я — Крамарева Жанна, руководитель Консультационного Кадрового Агентства «Жираф». Многие предприниматели Алтая хорошо знают Агентство и меня лично. А для всех остальных я расскажу о том, чего мы сумели добиться, работая на кадровом рынке 22 года.
Наши достижения и конкурентные преимущества.
- Нами сформирована своя уникальная «База данных кандидатов». Это более 40 000 резюме, большинство из которых (внимание!) отсутствуют на HH.RU и в открытом доступе.
- Более 600 компаний уже стали нашими клиентами;
- За все эти годы выполнено более 10 000 заказов и HR-проектов.
Мы имеем большой опыт подбора:
- ТОП-менеджеров — управленцев высшего звена;
- Руководителей среднего звена, квалифицированных специалистов;
- Редких и узких специалистов.
С нами, Вы можете быть уверены, что:
- Ваши задачи решают профессиональные рекрутеры, специалисты с многолетним опытом работы;
- Подбор ведётся с использованием всех технологий рекрутинга, в том числе Хедхантинга и прямого поиска;
Принципами нашей работы являются:
- Ориентация на долгосрочное сотрудничество;
- Честность;
- Чёткое соблюдение договорённостей и сроков.
Работая с нами, наши клиенты:
- Экономят время;
- Получают лучших кандидатов и гарантированную замену сроком до 6 месяцев.
Что мы даем соискателям вакансий:
- Возможность рассматривать вакансии крупных региональных, федеральных компаний, которые Вы не найдёте на сайтах в открытом доступе;
- Соответствие предлагаемых вакансий интересам кандидата, уважение к опыту, знаниям, компетенциям;
- Гарантии конфиденциальности и правила деловой этики.
Мы дорожим своей репутацией и никогда не сходим с дистанции, более 90% заказов доводим до результата! Станьте нашим партнёром и мы найдём для Вас лучших!
ООО «Консультационное кадровое агентство «Жираф»
г. Барнаул, пр-т Социалистический, д. 109, оф. 215, 216.
тел.: 8 (3852)36−58−86, 8−913−252−55−52
e-mail: kka@zhiraf-alt.ru
zhiraf-rf.ru
vk.com/zhirafalt
instagram.com/kka_zhiraf
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