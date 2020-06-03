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Преимущества работы с кадровым агентством «Жираф» в вопросах и ответах
Работа и обучение
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Преимущества работы с кадровым агентством «Жираф» в вопросах и ответах

Более 20 лет рекрутинговое агентство «Жираф» помогает алтайскому бизнесу решать кадровые вопросы, подбирает нужных для дела людей, ищет тех, с кем можно выходить в лидеры рынка, строить амбициозные финансовые планы, находить эффективные решения в любые кризисы. Пришла пора познакомиться с агентством поближе!

Крамарева Жанна, руководитель Консультационного Кадрового Агентства «Жираф»

Здравствуйте! Я — Крамарева Жанна, руководитель Консультационного Кадрового Агентства «Жираф». Многие предприниматели Алтая хорошо знают Агентство и меня лично. А для всех остальных я расскажу о том, чего мы сумели добиться, работая на кадровом рынке 22 года.

Наши достижения и конкурентные преимущества.

  • Нами сформирована своя уникальная «База данных кандидатов». Это более 40 000 резюме, большинство из которых (внимание!) отсутствуют на HH.RU и в открытом доступе.
  • Более 600 компаний уже стали нашими клиентами;
  • За все эти годы выполнено более 10 000 заказов и HR-проектов.

Мы имеем большой опыт подбора:

  • ТОП-менеджеров — управленцев высшего звена;
  • Руководителей среднего звена, квалифицированных специалистов;
  • Редких и узких специалистов.

С нами, Вы можете быть уверены, что:

  • Ваши задачи решают профессиональные рекрутеры, специалисты с многолетним опытом работы;
  • Подбор ведётся с использованием всех технологий рекрутинга, в том числе Хедхантинга и прямого поиска;

Принципами нашей работы являются:

  • Ориентация на долгосрочное сотрудничество;
  • Честность;
  • Чёткое соблюдение договорённостей и сроков.

Работая с нами, наши клиенты:

  • Экономят время;
  • Получают лучших кандидатов и гарантированную замену сроком до 6 месяцев.

Что мы даем соискателям вакансий:

  • Возможность рассматривать вакансии крупных региональных, федеральных компаний, которые Вы не найдёте на сайтах в открытом доступе;
  • Соответствие предлагаемых вакансий интересам кандидата, уважение к опыту, знаниям, компетенциям;
  • Гарантии конфиденциальности и правила деловой этики.

Мы дорожим своей репутацией и никогда не сходим с дистанции, более 90% заказов доводим до результата! Станьте нашим партнёром и мы найдём для Вас лучших!

ООО «Консультационное кадровое агентство «Жираф»
г. Барнаул, пр-т Социалистический, д. 109, оф. 215, 216.
тел.: 8 (3852)36−58−86, 8−913−252−55−52
e-mail: kka@zhiraf-alt.ru
zhiraf-rf.ru
vk.com/zhirafalt
instagram.com/kka_zhiraf
facebook.com/zhirafalt

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