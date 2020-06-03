Преимущества работы с кадровым агентством «Жираф» в вопросах и ответах

Более 20 лет рекрутинговое агентство «Жираф» помогает алтайскому бизнесу решать кадровые вопросы, подбирает нужных для дела людей, ищет тех, с кем можно выходить в лидеры рынка, строить амбициозные финансовые планы, находить эффективные решения в любые кризисы. Пришла пора познакомиться с агентством поближе!

Здравствуйте! Я — Крамарева Жанна, руководитель Консультационного Кадрового Агентства «Жираф». Многие предприниматели Алтая хорошо знают Агентство и меня лично. А для всех остальных я расскажу о том, чего мы сумели добиться, работая на кадровом рынке 22 года.

Наши достижения и конкурентные преимущества.

Нами сформирована своя уникальная «База данных кандидатов». Это более 40 000 резюме , большинство из которых ( внимание!) отсутствуют на HH.RU и в открытом доступе.

большинство из которых внимание!) отсутствуют на HH.RU и в открытом доступе. Более 600 компаний уже стали нашими клиентами;

За все эти годы выполнено более 10 000 заказов и HR-проектов.

Мы имеем большой опыт подбора:

ТОП-менеджеров — управленцев высшего звена;

Руководителей среднего звена , квалифицированных специалистов;

квалифицированных специалистов; Редких и узких специалистов.

С нами , Вы можете быть уверены , что:

Ваши задачи решают профессиональные рекрутеры , специалисты с многолетним опытом работы;

специалисты с многолетним опытом работы; Подбор ведётся с использованием всех технологий рекрутинга , в том числе Хедхантинга и прямого поиска;

Принципами нашей работы являются:

Ориентация на долгосрочное сотрудничество;

Честность;

Чёткое соблюдение договорённостей и сроков.

Работая с нами , наши клиенты:

Экономят время;

Получают лучших кандидатов и гарантированную замену сроком до 6 месяцев.

Что мы даем соискателям вакансий:

Возможность рассматривать вакансии крупных региональных , федеральных компаний , которые Вы не найдёте на сайтах в открытом доступе;

федеральных компаний которые Вы не найдёте на сайтах в открытом доступе; Соответствие предлагаемых вакансий интересам кандидата , уважение к опыту , знаниям , компетенциям;

уважение к опыту знаниям компетенциям; Гарантии конфиденциальности и правила деловой этики.

Мы дорожим своей репутацией и никогда не сходим с дистанции, более 90% заказов доводим до результата! Станьте нашим партнёром и мы найдём для Вас лучших!

ООО «Консультационное кадровое агентство «Жираф»

г. Барнаул, пр-т Социалистический, д. 109, оф. 215, 216.

тел.: 8 (3852)36−58−86, 8−913−252−55−52

e-mail: kka@zhiraf-alt.ru

zhiraf-rf.ru

vk.com/zhirafalt

instagram.com/kka_zhiraf

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