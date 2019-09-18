Прецедент: в снегопад можно прогуливать работу. Но с железным «алиби»

Верховный суд России на днях признал сильный снегопад поводом для неявки на работу. Суд встал на сторону сотрудницы московского НИИ, которую уволили за прогул еще 5 февраля 2018 года, сообщает «Гарант.ру».

Женщина объяснила, что ездила к родителям в подмосковную деревню на личном автомобиле. Из-за сильного снегопада она не смогла выехать в Москву и утром предупредила об этом руководство.

После выхода на работу она написала объяснительную записку и попросила предоставить ей отпуск задним числом на день прогула. Работодатель не счел указанные причины уважительными, и 8 февраля женщину уволили за прогул, пишет .

Суды первых инстанций

Суды первых двух инстанций поддержали работодателя — они пришли к выводу, что неудобства из-за обильных осадков не могут стать уважительной причиной неявки на работу. Они также сочли, что работница сама «не проявила должной осмотрительности» и не приняла меры, чтобы заранее вернуться в Москву.

Суды настаивали, что чрезвычайного положения в указанный период не объявлялось, а факт плохого состоянии дороги и отсутствия возможности воспользоваться личным транспортом сочли недоказанным.

Снегопад в Барнауле. Анна Зайкова

Позиция ВС и трактор

Верховный суд отметил, что женщина указывала на принятие всех возможных мер для приезда на работу.

Так, она вызывала трактор для расчистки снега, но он добрался лишь к вечеру. Женщина представила документ, подтверждающий вызов снегоуборочной техники, пишет mail.ru.

Кроме того, рядом с деревней не было других населенных пунктов, а ближайшая станция находится в 10 километрах. Суд также пришел к выводу, что снегопад не был рядовым явлением, так как о нем писали СМИ.