Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю, но сохранить зарплаты

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в июне на Международной конференции труда в Женеве, не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Елены Косаковской,
замруководителя департамента социально-трудовых отношений ФНПР:
ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.
Профсоюзы предлагают рассмотреть вопрос «с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России».
в ФНПР, ссылаясь на исследования Роструда и HeadHunter, сообщают, что сокращение трудовой недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.
Однако в России пока предприятия переходят на сокращенную рабочую неделю в связи с финансовыми трудностями, и это влечет существенное сокращение зарплаты работников, добавили в организации.