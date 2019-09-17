Прокачай sales-навыки на Sales Forum 2019

Если вы руководитель, управляющий продажами, специалист по продажам и переговорам, маркетолог — этот форум для Вас! Не упустите возможность прокачать свои sales-навыки!
Современные инструменты по управлению продажами и технологиям продаж от 6 бизнес-тренеров только для участников форума. Присоединяйтесь!
— Это 2 параллельные площадки по управлению продажами и технологиям продаж.
— Это 200 участников и много поводов для интересных знакомств.
— Это 7 полуторачасовых мастер-классов по трендовым темам от ведущих бизнес-тренеров Новосибирска и Москвы:
- Дмитрий Норка (хедлайнер форума, Москва),
- Андрей Тилькунов,
- Надежда Головизина,
- Елена Василькова,
- Любовь Черемисина,
- тайный гость, о котором узнают только участники форума.
— 12 часов интерактивной работы в формате edutainment.
Присоединяйтесь!
Не упустите шанс прокачаться и подзарядиться!
Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!
Подать заявку на участие можно любым удобным способом:
- Зайдите на страницу форума: business-trener.ru
- Позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11
- Напишите нам: info@business-trener.ru
Организатор: Тренинговая компания «SOVA»
Информационные партнеры: altapress.ru, Dk.ru, Vsetreningi.ru, ProEnter
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