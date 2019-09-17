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Прокачай sales-навыки на Sales Forum 2019

Sales Forum 2019 — 10 октября в Новосибирске.

Sales Forum 2019.
Sales Forum 2019.
Иллюстрация предоставлена организатором

Если вы руководитель, управляющий продажами, специалист по продажам и переговорам, маркетолог — этот форум для Вас! Не упустите возможность прокачать свои sales-навыки!

Современные инструменты по управлению продажами и технологиям продаж от 6 бизнес-тренеров только для участников форума. Присоединяйтесь!

Sales Forum 2019:

— Это 2 параллельные площадки по управлению продажами и технологиям продаж.

— Это 200 участников и много поводов для интересных знакомств.

— Это 7 полуторачасовых мастер-классов по трендовым темам от ведущих бизнес-тренеров Новосибирска и Москвы:

  • Дмитрий Норка (хедлайнер форума, Москва),
  • Андрей Тилькунов,
  • Надежда Головизина,
  • Елена Василькова,
  • Любовь Черемисина,
  • тайный гость, о котором узнают только участники форума.

— 12 часов интерактивной работы в формате edutainment.

Присоединяйтесь!

Sales Forum 2019.
Sales Forum 2019.
Иллюстрация предоставлена организатором

Не упустите шанс прокачаться и подзарядиться!

Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!

Все подробности по Sales Forum тут >>>

Подать заявку на участие можно любым удобным способом:

  1. Зайдите на страницу форума: business-trener.ru
  2. Позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11
  3. Напишите нам: info@business-trener.ru

Организатор: Тренинговая компания «SOVA»

Информационные партнеры: altapress.ru, Dk.ru, Vsetreningi.ru, ProEnter

Sales Forum — Сейлз Форум, +16

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