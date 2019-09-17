Прокачай sales-навыки на Sales Forum 2019

Если вы руководитель, управляющий продажами, специалист по продажам и переговорам, маркетолог — этот форум для Вас! Не упустите возможность прокачать свои sales-навыки!

Современные инструменты по управлению продажами и технологиям продаж от 6 бизнес-тренеров только для участников форума. Присоединяйтесь!

Sales Forum 2019: — Это 2 параллельные площадки по управлению продажами и технологиям продаж. — Это 200 участников и много поводов для интересных знакомств. — Это 7 полуторачасовых мастер-классов по трендовым темам от ведущих бизнес-тренеров Новосибирска и Москвы: Дмитрий Норка ( хедлайнер форума , Москва),

хедлайнер форума Москва), Андрей Тилькунов,

Надежда Головизина,

Елена Василькова,

Любовь Черемисина,

тайный гость , о котором узнают только участники форума. — 12 часов интерактивной работы в формате edutainment.

Присоединяйтесь!

Sales Forum 2019. Иллюстрация предоставлена организатором

Не упустите шанс прокачаться и подзарядиться!

Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!

Подать заявку на участие можно любым удобным способом:

Зайдите на страницу форума: business-trener.ru Позвоните нам: (383) 240−80−25 , 263−15−11 Напишите нам: info@business-trener.ru

Организатор: Тренинговая компания «SOVA»

Информационные партнеры: altapress.ru, Dk.ru, Vsetreningi.ru, ProEnter

Sales Forum — Сейлз Форум, +16