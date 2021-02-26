Прокачайтесь в социальной рекламе!

Обучающий курс, который реализует АНО «Лаборатория социальной рекламы», начнется 1 марта.
Кто может участвовать?
К обучению в дистанционном курсе приглашаются сотрудники социально ориентированных НКО, региональных администраций, рекламного бизнеса, представители вузов и СМИ.
Как построено обучение
Вебинары, видеолекции, теоретические образовательные модули, онлайн-консультации экспертов и кураторов курса ведут преподаватели НИУ «Высшая школа экономики» и практики рынка социальной рекламы.
Обучение включает пять модулей:
- теория и история социальной рекламы;
- основы психологического воздействия социальных кампаний;
- социология и анализ целевых групп;
- технология производства и размещения социальных кампаний рекламы;
- правовое регулирование и оценка эффективности социальных кампаний.
В финале региональные группы будут защищать собственные социальные проекты, лучшие из которых выйдут в рекламное пространство регионов.
Итоги курса подведут в Москве на Десятой международной конференции «Повышение эффективности социальной рекламы в России» в ноябре 2021 года.
Подача заявки
Набор участников проводится до 28 февраля. Новый этап программы начнется в марте и продлится семь месяцев.
Подать свою заявку можно по электронной почте editor@rekportal.ru: описать в свободной форме свой опыт работы и мотивацию проходить обучение на курсе социальной рекламы.
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