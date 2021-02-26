Прокачайтесь в социальной рекламе!

Приглашаем принять участие в бесплатном дистанционном курсе «Повышение эффективности социальной рекламы в регионах России».

Обучающий курс, который реализует АНО «Лаборатория социальной рекламы», начнется 1 марта.

Кто может участвовать?

К обучению в дистанционном курсе приглашаются сотрудники социально ориентированных НКО, региональных администраций, рекламного бизнеса, представители вузов и СМИ.

Как построено обучение

Вебинары, видеолекции, теоретические образовательные модули, онлайн-консультации экспертов и кураторов курса ведут преподаватели НИУ «Высшая школа экономики» и практики рынка социальной рекламы.

Обучение включает пять модулей: теория и история социальной рекламы; основы психологического воздействия социальных кампаний; социология и анализ целевых групп; технология производства и размещения социальных кампаний рекламы; правовое регулирование и оценка эффективности социальных кампаний.

В финале региональные группы будут защищать собственные социальные проекты, лучшие из которых выйдут в рекламное пространство регионов.

Итоги курса подведут в Москве на Десятой международной конференции «Повышение эффективности социальной рекламы в России» в ноябре 2021 года.

Подача заявки

Набор участников проводится до 28 февраля. Новый этап программы начнется в марте и продлится семь месяцев.

Подать свою заявку можно по электронной почте editor@rekportal.ru: описать в свободной форме свой опыт работы и мотивацию проходить обучение на курсе социальной рекламы.

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